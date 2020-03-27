近日，球星马布里发微博表示结束14天居家隔离，“居委会的姐姐们夸我表现优秀。”老马的认真自觉，赢得网友一片点赞。

这已不是马布里第一次发布隔离相关微博了。此前，他晒出自己测量体温的照片并表示：“按照要求，按照规定！听组织的！”按北京规定，自非疫情严重国家入境进京人员，也要居家观察或集中观察14天，纳入社区健康管理。马布里身为知名人士，遵纪守法、配合工作，是对规则的维护，也是对疫情防控大局的最大支持。网友为“居家隔离的优秀示范”点赞，其实表达着对所有入境人员的期待。

经过艰苦“战疫”，国内防控形势日趋稳定，但国外疫情蔓延异常严峻，“外防输入”压力陡增。数据显示，自3月11日世卫组织宣布新冠肺炎为“全球大流行”以来，我国陆地口岸、海港、空港入境人员日均12万人次，每天国际航班入境人员2万人次。面对进入中国的人流，全国各地出台了一系列政策，隔离正是其中重要内容。

规则面前无特权，所有入境人员无一例外都有义务遵守规定。但遗憾的是，并非所有人都能像马布里般遵纪守法。前有澳籍“跑步女”大闹检查站，后又有泰国回国女子大闹机场。除了这些态度恶劣的极端案例之外，还有一些表面态度良好实则危害巨大的情况：有人未严格遵守居家隔离要求，想出门就出门；有人因不属于入境地认定的重点地区就放松警惕；还有人在进入国门之后恰好踩中省区市间协同防控盲区，辗转多地……凡此种种，无不引发公众巨大愤怒。

疫情防控，首先是每个人自己的事。应对“全球大流行”疫情，再严密的防控举措恐怕也难以覆盖到所有人的所有时刻。就拿入境人员来说，集中隔离，需要调配海量资源；居家隔离，也很难有人24小时加以监督。这就要求，所有入境人员都要自觉按照规定，做好隔离防护。许多人千辛万苦回到中国，图的就是一份健康保障，如果自身成为打破良好局面的风险点，那岂不是给大局添乱、给大家添堵，也在消解自己回国的意义么？

中国疫情形势好转，靠的是一个“严”字；应对新增风险，防范疫情二次暴发，也必须坚持好“严”字。各地从严执行防控举措，尤其要坚持全国一盘棋，织密输入防控体系。唯其如此，方能保住来之不易的“战疫”果实。