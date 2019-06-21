过敏性鼻炎

跟脏腑功能失调有关

徐慧贤：广州中医药大学第一附属医院耳鼻喉科副主任医师

过敏性鼻炎发病率有逐年增高的趋势。其主要症状有突然的、反复发作的鼻痒、打喷嚏、流清涕、鼻塞等。过敏性鼻炎和过敏性哮喘是“同一气道，同一疾病”。过敏性鼻炎的发生与过敏原的接触、空气污染、过敏体质等有一定关系。治疗上缓解过敏性鼻炎症状容易，根治困难。

中医认为过敏性鼻炎主虚证、寒证居多，发病与肺、脾、肾脏腑功能失调有关。在辨证的基础上，以整体观为依据，运用中药口服、中药雾化、针灸等多种方法帮助调整全身的脏腑功能，使之达到平衡。（记者翁淑贤 通讯员方宁、张秋霞)

青光眼失明不可逆

尽早治疗留住视力

黄晶晶：中山眼科中心青光眼专科主任医师

青光眼是由于病理性的眼压升高导致的视神经萎缩和视野的缺损。除了一些急性发作的青光眼外，青光眼通常没有特别的症状，很多病人到了很晚期才发现自己有青光眼。视力的下降，有些病可以治疗和逆转，例如白内障，但如果是青光眼导致的视神经萎缩，它是不可逆不能恢复的，由青光眼导致的视力丧失是无法通过手术、药物或者激光来复明的。目前青光眼治疗主要包括药物、激光和手术，不同类型、不同程度的青光眼治疗方案都不一样，要根据病情确定。（记者梁超仪 通讯员邰梦云）

偏瘫患者

慎防并发肩手综合征

黎肖弟：广东三九脑科医院神经康复科副主任医师

肩手综合征是偏瘫患者常见的并发症，主要表现为患手肿胀疼痛和肩部的疼痛，肩手活动受限，如果处理不当，疼痛会较为明显，伴发挛缩，严重影响偏瘫肢体运动功能的康复。

其实肩手综合征是可以预防的，较为有效的办法是良肢位的摆放。例如，平卧位时用软枕将患肩垫起，患手抬高，在坐或站立时，佩戴肩袖带避免肩关节半脱位。家属在帮助患者穿衣服或者床位转移时，避免牵拉患肢，因为肩关节的损伤会诱发加重肩手综合征。(记者梁超仪 通讯员李楠）

正常颅压脑积水

是老年人常见疾病

林涛：广东三九脑科医院神经外二科主任、副主任医师

在老年人群体中，正常颅压脑积水是一个常见疾病。这个疾病主要表现为步态异常，认知功能障碍，小便失禁。通常很多老年人出现认知功能障碍，表现为类似于阿尔兹海默症的表现，部分病人有类似于帕金森综合征的表现，往往通过内科治疗效果不尽如人意，这时候去医院做检查，包括头颅MR或者CT,可以看到脑室系统的扩张，并且通过腰穿化验试验，可以得到短暂症状明显缓解，基本上通过以上手段可以明确正常颅压脑积水诊断。

正常颅压脑积水可以通过外科手段解决，通常用侧脑室腹腔分流术或者脑室右心房分流术，能够为患者明显改善症状。(记者梁超仪 通讯员李楠）

面抽、面痛

原来是脑微血管惹的祸

樊雁峰：广东三九脑科医院神经外科主任医师

在日常生活中，我们会经常遇到一侧面抽、面痛的朋友，在情绪紧张生气时发作，由于反复发作十分痛苦，严重影响日常生活和工作，医学上我们称为面肌痉挛和三叉神经痛。

这种疾病主要是颅内血管压迫引起的，这类疾病有三种治疗方法，第一是药物治疗，常见的是卡马西平等药物，但是它反复使用疗效会逐渐降低；第二是手术治疗，主要是电生理监测下的微创微血管减压术，缓解率能达到80%~90%，而且持续有效；第三是其他治疗，对于不愿意做手术或者是复发的三叉神经痛患者，可以选择球囊压迫，此法起效快、风险小，痛苦也小。(记者梁超仪 通讯员李楠）

痛风患者应该喝什么？

何懿：南方医科大学第三附属医院风湿免疫科副主任医师

痛风患者应该怎么喝？首先，痛风患者应保证每天的饮水量达到2500毫升，最好超过3000毫升。因为尿酸大部分是通过尿液排泄的，所以要多喝水保证多排尿。除了水，最好的饮品是牛奶，尤其是脱脂牛奶。研究表明，牛奶能够有效降低血尿酸水平。痛风患者能不能喝茶？研究表明，喝茶并不影响尿酸水平。如果你喜欢喝茶，可以继续喝茶；如果为了降尿酸而刻意喝茶，那是没有必要的。还有一种饮料就是富含果糖的饮料如可乐、果汁等，会严重地导致血尿酸升高，痛风患者是肯定不能喝的。(记者周洁莹 通讯员游华玲）

换了心脏瓣膜

这四个问题不可不知

熊迈：中山大学附属第一医院心脏外科副主任、副教授

换了心脏瓣膜，有四个方面的问题应该至少知晓。第一，换瓣之后是否不能从事体力活动？不是！正常程度的体力劳动和正常的体育活动，是可以承受的。第二，换瓣之后是否不能坐飞机？不是！可以正常过安检和磁性探测仪。第三，换瓣之后饮食应该怎么调整？其实按照正常饮食习惯就可以了，食物要求多样化。对于一些可能明显影响抗凝（血功能）指标的食物，例如芒果、石榴等，少吃点就行了。记住，一定按照医嘱，定期监测抗凝指标。第四，换瓣之后能否生孩子？可以的，但是在备孕期需要到门诊，包括心脏科与产科进行孕前评估，在怀孕期还要经过包括产科和心脏科在内的多专科监测。（记者任珊珊 通讯员彭福祥、梁嘉韵）