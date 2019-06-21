湿热天气 护肤试试土茯苓煲汤

最近一两个星期，广州经历了暴雨+暴晒“循环播放”的天气，很多人感到浑身不适。广州市中医医院药学部副主任中药师王小英认为，“湿”是许多皮肤病的重要原因之一，夏季雨水多，易令人体感受“湿”，而“湿”易侵犯皮肤，导致皮肤病，所以说夏季是皮炎、湿疹、痘痘等皮肤病的高发期。

在各种药食同源的煲汤食材中，常用的土茯苓就是一味很好的祛湿药。不过，市面上还有两种中药容易与土茯苓混淆，三者功效有所区别，购买时应该细心分辨。

土茯苓：祛湿热，利筋骨

王小英提醒，土茯苓虽然是一味很好的祛湿药，但使用时也需要注意。比如，肝肾阴亏而无湿者，是忌用土茯苓的；而慢性胃炎、慢性肝炎、慢性胃肠炎、慢性腹泻者，也不宜大量长期服用土茯苓。另外，古书记载，服土茯苓期间忌饮茶，因饮茶能致脱发，使用时也应该注意。

如何选择好的土茯苓呢？王小英表示，土茯苓以外表红褐色、内色微红、质坚实、断面筋少粉足者为佳。若是土茯苓片，则以片薄、整齐、筋少粉足者为上。

她还向大家介绍了一道美味鲜甜的土茯苓汤，很适合现在的天气饮用。

土茯苓排骨薏仁鲫鱼汤

材料：干土茯苓片10克（或鲜土茯苓250克）、排骨350克、薏仁30克、鲫鱼1条（约250克）、蜜枣2个、姜片2片。

做法：

1.把鲫鱼洗净煎至微金黄色。

2.土茯苓、薏仁洗干净，浸泡15分钟待用；如果是鲜土茯苓，洗净切片即可。

3.排骨洗净飞水。

4.锅内放水，水沸后把所有材料入锅，煮开后慢火煮2小时左右即可。

功效：清热解毒袪湿。

别与菝葜、粉萆薢相混淆

王小英表示，市场上还有菝葜和粉萆薢这两种中药，很容易与土茯苓混淆，但是三者的功效有区别，购买时要多加分辨：

土茯苓

为百合科植物光叶菝葜的干燥根茎。呈圆柱形，表面黄棕色或灰褐，凹凸不平，质坚硬。在菜市场可以买到的通常是刮了皮的新鲜土茯苓，或者是刮皮、切片后的土茯苓片。而在药材市场或药店、药房买到的，往往是切片后干燥的土茯苓片，切面为类白色至淡红棕色，折断时有粉尘飞扬，用水湿润后有黏滑感，粉末淡棕色，气微，味微甘涩且偏于味苦。

功效：清热除湿解毒，通利关节。

菝葜

为百合科植物菝葜的干燥根茎。呈不规则块状或弯曲扁柱形，有结节状隆起，表面黄棕色或紫棕色，具圆锥状突起的茎基痕，并残留坚硬的刺状须根残基或细根。质坚硬，难折断，断面呈棕黄色或红棕色，纤维性，可见点状维管束和多数小亮点。切片呈不规则状，边缘不整齐，切面呈粗纤维性；质硬，折断时有粉尘飞扬；气微，味微苦、涩。

功效：利湿去浊、祛风除痹、解毒散瘀。

粉萆薢

来源于薯蓣科植物粉背薯蓣的干燥根茎。呈不规则状，边缘不整齐，略翻卷，大小不一。残存棕黑色或灰棕色的外皮，有时可见残留的茎枯萎疤痕及纤细须根。表面黄白色，平坦细腻，近边处有不明显的棕色环纹(内皮层环)，具有不规则的黄色筋脉点或脉纹(维管束)，对光照视，极为显著；质松脆，有弹性，易折断，有粉尘散出；气微，味辛，微苦。

功效：利湿去浊、祛风除痹。

（记者伍仞 通讯员高三德）