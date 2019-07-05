小儿皮肤痒，土茯苓猪骨汤

一些孩子脾虚、湿气重，常感到皮肤瘙痒，且夜间加剧，严重影响生活、睡眠，家长深受其扰。中医认为，皮肤瘙痒与“风”相关，而风又分内风、外风。急性皮肤瘙痒多由外感风邪所致，经常兼夹寒气、热气、湿气；内风主要因血虚导致。对于皮肤瘙痒，选择食疗和药膳的主要原则是祛风，外风主以祛邪，内风兼以养血。在此，推荐一款土茯苓猪骨汤，可缓解小儿急性皮肤瘙痒。

具体为：取土茯苓50克、蝉蜕5克、猪脊骨200克；猪脊骨洗净放入锅中，加水煨汤，煎成3碗左右，取出猪骨，撇去浮油；土茯苓洗净、切片，和蝉蜕一起用纱布包好，放入猪骨汤内再煮，煮成2碗。每天一次，服3~5天可有所缓解。

土茯苓味甘淡，性平，能解毒除湿；蝉蜕味甘性寒，归肺、肝经，可疏散风热、透疹；猪脊骨味甘性微温，入肾经，可健养脾胃、滋补肾阴。诸药同用，有祛风利湿健脾的功效。本方适用于3岁以上儿童。