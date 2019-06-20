北京安贞医院刘宇扬：慢性心衰长期管理任重道远

随着我国老龄化的日趋严重，高血压、冠心病等患者数量日益增加，我国拥有着巨大的“潜在”的心衰高危人群。北京安贞医院刘宇扬教授指出，心衰是一种长期进展性严重的心血管慢性疾病。只有减少高血压、冠心病等心血管慢病的发生，才能够延缓它们最终走向心衰。尽管目前在我国心衰治疗取得了巨大的突破，但受患者经济能力、创新药医保覆盖，以及有效的长期管理模式缺乏等多重因素的影响，心衰仍是尚未攻克的顽疾之一，长期管理任重道远。

我国成人心衰患者基数大。与之形成鲜明对比的是，心衰普及率不高、民众对其普遍缺乏基本认知，很多患者错失了最佳诊疗时机。不仅如此，心衰导致反复住院，给患者，患者家庭和社会造成沉重的经济负担。

“在过去的数十年间，即使在现有的标准药物治疗下，我国心衰患者住院频率高，经济负担重以及死亡率居高不降等诸多治疗需求尚未获得满足，防治形势严峻。心衰防控关乎民生。提升慢性心衰的诊疗水平，重视并加强对其长期管理势在必行。”刘宇扬在分享心衰诊疗现状时指出。

近年来，在医学界科学家、学者和专家的共同努力下，我国心衰领域在规范推进及治疗方法创新等方面取得了许多进展。2018年10月，随着《2018中国心力衰竭诊断和治疗指南》（以下简称《指南》）的发布，为中国心衰诊疗标准化、规范化奠定坚实基础，翻开我国心衰整体防控的新篇章。新版《指南》在2014版的基础上，在心衰的诊断、治疗、预后等方面进行了全面更新。在心衰的药物治疗方面，新版指南充分与国际接轨，已经被纳入欧美指南的创新药血管紧张素受体脑啡肽酶抑制剂（ARNI）也被18版指南列为一类推荐。

沙库巴曲缬沙坦钠片于2017年获中国优先审评上市，一年后进入指南一类推荐，并已纳入山东，江苏、安徽、湖南、吉林和西藏六省医保，不仅减轻了患者的用药负担，并促使心衰患者及时接受规范的药物治疗。

刘宇扬认为，心衰疾病管理需要社会、医院和个人多方参与，多方贡献，建立慢性心衰全程管理模式。具体而言，需要从以下三方面加强心衰管理建设：首先，对于已经确诊的心衰患者，需要谨遵医嘱，接受标准化治疗；其次，通过分级诊疗，建立心衰患者长期随访机制，联动社区，行成“家庭-社区-医院”三层联动的体系；最后，加强患者疾病教育，尤其关注患者长期疾病管理，授之以渔，让患者成为自己的健康顾问。