“健享家+”项目启动：共建和谐互信医患关系，助力打造全方位的院外慢病管理

2020年6月7日由中国健康促进基金会发起的“健享家+”项目在北京启动，通过线上结合线下的方式，进一步加强患者教育和医患沟通，协助医生利用碎片化时间，轻松、高效管理患者，方便患者复诊、购药、咨询和自我管理，切实满足人民群众日益增长的医疗健康需求，从而改善慢病患者的预后，提升我国慢病管理水平。

中国健康促进基金会副秘书长田京发表示：“慢病管理是一项长期的工作，也是十分重要的工作。‘健享家+’项目借助老百姓日常生活沟通中常用的微信社群，结合人工智能技术和集成管理工具包，帮助医生利用碎片化时间，安全、科学、高效地为院外患者提供全方位的院外疾病管理服务。这将帮助人们摆脱慢病带来的健康困扰、提高生命质量，最终达到推进健康中国建设，提高人民健康水平的目的。”

目前心血管疾病已成为国人健康第一大杀手。随着我国老龄化、工业化、城镇化等新挑战的出现，心血管疾病患患者数持续增加。面对如此庞大的患者人群，加强心血管疾病管理刻不容缓，高效、良好的患者管理显得尤为重要。

首都医科大学附属北京安贞医院刘宇扬教授在谈及当前心血管慢病管理现状时表示：“很多‘三高’患者来门诊往往是常规复诊配药，患者需要舟车劳顿，长时间排队，体验感不好；此外，医生门诊量大，分给每个患者的时间有限，很难周全，患者回家以后对于疾病的自我管理很难实施，依从性不强，预后不良。总体来说，患者缺少多维度的具体行为方案和熟悉自己病情的医生的全方位建议，院外管理体系亟需完善。”

中国健康促进基金会健康管理部主任吴非介绍：“每个微信社群中有2个医生专属小助手，共同管理群内安全秩序，每日科普，进行患者问题记录，助力医患互动。这样一来，医生每日只需不超过20分钟的时间，就可以轻松、科学、高效地管理患者。此外，对患者而言，加入‘健享家+’项目微信社群后，可以利用健康云日志小程序，记录血压/血糖情况，监测健康状况，轻松实现自我管理；每天进群打卡，通过饮食大比拼等趣味活动，可以帮助培养良好的饮食习惯，提高自我管理意识。”