“患者还巨款”彰显医患互信
余明辉
患者欠下巨额医疗费，是中断治疗追索欠款还是不谈条件先救命？湖北省恩施土家族苗族自治州中心医院毫不犹豫选择了后者。近日，宣恩县农民向胜元推着坐着轮椅的妻子张玉珍，来到恩施州中心医院住院部补上两年前拖欠的32万元。（6月18日《人民日报》微信公众号）
医患纠纷的案例，此前公众看到不少，但像这样让人感受满满暖意的医患互信、良性互动镜头，却也不是唯一。此前，一位病人因为接受过喉癌手术无法说话，在做腹股沟疝手术等待时，用笔写下“手术过程如发生异常情况，家人不得与院方和医生发生任何不理智的行为，是技术原因由医院方处理，是就诊者本身原因由患者自身负责”，也让医务人员备感信任和尊重。为什么这样的新闻会成为热点？关键在于其为公众理性、平和地审视医患关系，提供了一个视角和契机。
类似医患互信事例的不断出现和网友的积极反馈表明，医患之间虽然确实存在一些嫌隙，但信任与尊重依然是主流。对于患者而言，绝大部分医务工作者都有一颗仁爱之心；对于医务工作者而言，只要真心对待患者，通常是能够赢得尊重和信赖的。社会各方不必因为一些负面个案，就一味拉大医患间的距离，掣肘医患关系的恢复和进一步好转。
“患者还医疗巨款”“术前立规”彰显和谐医患关系的关键在于理解和信任。只有患者及其家属理解医院不能包治百病，相信医护医者仁心，医护不讲条件，尽心救治病人，医患关系才能越来越和谐。如果患方、院方和普通公众，遇到医患问题都能理性看待、冷静处理，何愁医患紧张关系不会早日破解。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
营养早餐"三要三不要" 辰时吃早餐养胃气 营养早餐是健康生活的开始，但有多少人能做到？现实生活中，很多人的早餐品种不超过两类，甚至有相当一部分人不吃早餐。一份营养早餐到底长啥样？【详细】
腹部赘肉太顽固？那你应该试试这些动作 近年来，中国人不仅肥胖人数升得快，而且多以向心型肥胖（梨型身材）为主，不少人年纪轻轻就挺起了大肚腩，想要减掉他们却还不易，这些赘肉也将增加脂肪肝、心脑血管等疾病的发病风险。腹部赘肉是怎么引起的？如何来减肉？【详细】
人每天需要四个拥抱 心理滋养是最好的养生 拥抱是人类在子宫内的第一感觉，即使1.5厘米的胚胎都能感受到。然而伴随着成长，我们却在逐渐丧失这项“本能”。尤其是步入社会后，快节奏、压力大把人与人之间的距离越推越远。即便是最亲密的家人、爱人之间，似乎也无暇拥抱，遗忘了我们最初的温暖记忆。你有多久没跟家人、孩子、爱人拥抱过了？ 【详细】
人到中年七个退化 坚持五种训练益寿延年！ 人到中年，身体机能也会发生退化，各种慢病也会接踵而来，怎么办？【详细】
夏季养生重养心，常按6穴位除烦消积 五月夏季开始，阳光越来越旺，人体新陈代谢旺盛，阳气外发，伏阴于内，夏季该如何保护自己，避免暑邪侵袭，让自己舒适地度过这个夏天呢？【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn