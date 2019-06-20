“患者还巨款”彰显医患互信

患者欠下巨额医疗费，是中断治疗追索欠款还是不谈条件先救命？湖北省恩施土家族苗族自治州中心医院毫不犹豫选择了后者。近日，宣恩县农民向胜元推着坐着轮椅的妻子张玉珍，来到恩施州中心医院住院部补上两年前拖欠的32万元。（6月18日《人民日报》微信公众号）

医患纠纷的案例，此前公众看到不少，但像这样让人感受满满暖意的医患互信、良性互动镜头，却也不是唯一。此前，一位病人因为接受过喉癌手术无法说话，在做腹股沟疝手术等待时，用笔写下“手术过程如发生异常情况，家人不得与院方和医生发生任何不理智的行为，是技术原因由医院方处理，是就诊者本身原因由患者自身负责”，也让医务人员备感信任和尊重。为什么这样的新闻会成为热点？关键在于其为公众理性、平和地审视医患关系，提供了一个视角和契机。

类似医患互信事例的不断出现和网友的积极反馈表明，医患之间虽然确实存在一些嫌隙，但信任与尊重依然是主流。对于患者而言，绝大部分医务工作者都有一颗仁爱之心；对于医务工作者而言，只要真心对待患者，通常是能够赢得尊重和信赖的。社会各方不必因为一些负面个案，就一味拉大医患间的距离，掣肘医患关系的恢复和进一步好转。

“患者还医疗巨款”“术前立规”彰显和谐医患关系的关键在于理解和信任。只有患者及其家属理解医院不能包治百病，相信医护医者仁心，医护不讲条件，尽心救治病人，医患关系才能越来越和谐。如果患方、院方和普通公众，遇到医患问题都能理性看待、冷静处理，何愁医患紧张关系不会早日破解。