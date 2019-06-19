夏季食养 多吃这几类食物

夏季人体的新陈代谢较为旺盛，有些人动不动就一身汗，唇干口燥，食欲减退，胃口不佳。广州中医药大学第一附属医院内科蓝森麟教授建议，饮食上，夏天应以青菜、瓜类、豆类等清淡蔬果为主，辅以荤食。肉类宜选瘦肉、水鸭肉、鹌鹑肉、鸽肉及鱼、蟹、贝壳类，切忌过吃生冷冰冻食物，也别吃太过辛辣燥热的食物。食疗养生可适当多吃以下几类食物：

1.苦味食物

蓝森麟提醒说，夏季酷暑炎热、高温湿重，吃苦味食物有助健脾清暑热，增进食欲。而现代研究也表明，许多苦味食品如苦瓜、苦菜、莴笋、芹菜、莲子，以及啤酒、茶水、咖啡、可可等所含的生物碱、氨基酸、苦味素、维生素及矿物质等物质具有消炎退热、促进血液循环、舒张血管等药理作用。夏季适当多吃一些，不仅可消暑退热、提神醒脑，还能增进食欲、健脾益胃。

2.甘酸清润食物

夏季人体流汗多，可适当选吃番茄、食醋、马齿苋、橄榄、杨梅、李子、话梅等生津止渴、健胃消食的食物。另外，因为夏季脾胃功能较为迟钝，食欲相对下降，适当多吃些清淡的食物，有助于开胃健脾。如果吃太多肥腻的补物，反易伤脾胃，影响消化和对营养的吸收。

3.健脾芳香化湿食物

夏天还可适当选吃西洋参、沙参、石斛、山药、水鸭、鲫鱼、生地、荷叶、藿香、佩兰、陈皮、薄荷、鸡矢藤、白萝卜、绿豆、薏米、白扁豆、冬瓜、西瓜、土茯苓、白茅根等，帮助健脾祛湿、解暑开胃。现代药理研究表明，芳香气味的食物大多能刺激嗅觉、味觉及胃黏膜，从而促进胃液分泌，增强食欲；健脾利湿的食物多能利尿，排走体内积水。（记者翁淑贤 通讯员方宁、张秋霞）