不健康素食伤肾脏
很多人坚信，素食蛋白质含量低，因此吃素有助护肾。然而，《美国肾病学会临床杂志》刊登一项新研究发现，吃素也大有讲究。吃健康素食可保护肾脏减少肾病，但是高淀粉多糖的不健康素食反而会增加肾脏损伤风险。
美国约翰·霍普金斯大学公共卫生学院研究员凯西·雷博兹博士及其研究小组对14686名中年参试者展开饮食习惯和肾脏功能关联研究。其中一半参试者接受了至少24年的跟踪调查，其间共发现慢性肾病4343例。对比分析结果显示，与很少吃健康素食的人相比，坚持健康素食的参试者罹患肾病的风险降低14%；与很少吃不健康素食的人群相比，经常吃不健康素食的参试者罹患肾病风险高出11%。研究人员表示，健康素食（尤其是果蔬）有益肾脏清除体内毒素，对肾脏产生的负荷远远小于富含酸性物质的肉食。
这项新研究结果表明，少吃肉食，多吃健康素食，有益保护肾脏，有效降低肾功能受损和肾病风险。健康素食包括：全谷类食物、苹果、梨和橙子等水果，西兰花等深色绿叶蔬菜，坚果和豆类食物等。不健康素食主要包括：土豆等高淀粉食物、果汁（而非水果）、含糖饮料以及糖果、蛋糕和巧克力等高糖食物。（徐 澄 编译）
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