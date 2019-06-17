眼科专家的5句忠告，你也该听一听

一、不要滥用“网红”眼药水

很多“网红”眼药水治标不治本，甚至损“本”、害“本”。曾有患者长期使用日本“网红”眼药水导致的角膜弥漫点状上皮脱落，整个角膜看起来成了“筛子”！

对于暂时性的疲劳和干涩，我们的眼睛具有自我调节能力，眨眼和远眺都是很好的方法。如果真的需要眼药水来缓解，我们推荐人工泪液。如果只是眼球干涩，接近眼泪成分的人工泪液是最好的，它也是目前眼科专家广泛推荐的一类眼药水。部分人工泪液的成分模仿眼球表面的泪膜，能够吸附水，又具有一定的粘性和可塑性，从而改善眼睛的干涩和不适感。

如何选择不含防腐剂的人工泪液?

一看包装。小剂量包装比大的好，不添加防腐剂的眼药水需要与外界严格隔绝。那种只能滴一次、或者一天内必须用完的“即用即抛型包装”，通常来说就没有太大必要加入防腐剂(当然也有例外)。

二看成分。主要成分带“松”字的眼药水多属于激素类眼药水，如地塞米松、可的松、泼尼松龙、倍他米松、氟甲松龙等，此外常见的氟米龙滴眼药也是激素类药水；主要成分带“霉素、沙星、或杀菌类”字眼的，多是含抗生素的眼药水；还有一些带有“托品”字眼的药水，也要谨慎使用，因为大多有扩瞳作用，对于中年以上的人群，使用不当也会导致青光眼甚至失明。苯扎氯铵、三氯叔丁醇、苯扎溴铵、苯氧乙醇、山梨酸钾等等，是防腐剂的代表。

总之，不要选择含有各种奇奇怪怪成分、奇奇怪怪颜色的眼药水，也别迷信“神药”，科学用眼更加重要。

二、医生最怕患者出现眼底并发症

病理性近视患者，除了看不清，还可能出现飞蚊症、视物变形、色觉异常等症状，甚至出现视网膜脱离或黄斑出血等严重并发症。一旦发生眼底并发症，易导致严重的不可逆的视觉损害。这些并发症是目前导致我国人口低视力和失明的重要原因。

高度近视患者如果遇到视力下降、眼前闪光感、严重飞蚊症、视物遮挡等症状，要警惕有出现眼底并发症的嫌疑。高度近视患者由于眼球壁的变薄，强度下降，必须避免或减少眼部碰撞和激烈运动，要少做跳水、蹦极等运动。若运动后或者静息状态下出现以上症状，必须尽快到医院就诊。

想离高度近视远一点，重点是做好预防近视发生及延缓近视进展。建议早期建立视觉健康档案，每半年进行一次全面眼健康检查。保障每天平均2小时的有效户外活动，包括户外阅读等。有高度近视遗传家族史的、用眼负荷大的高危人群要重点预防。

三、近视防控把好“六关口”

目前我国近视患者达6亿，青少年近视率居世界第一。近视防控需把好“六关口”：

1. 建议从3岁开始就到正规医疗机构为儿童建立眼屈光发育档案；建议儿童青少年每半年进行一次全面眼健康检查，成年人至少每年一次。

2. 增加户外活动。儿童要保证足够的户外活动时间，每天累积1-2小时，每周累积10-14小时以上户外活动。

3. 每持续近距离用眼30-40分钟，应休息远眺10分钟。

4. 目前近视可通过框架眼镜、接触镜(隐形眼镜)和屈光手术等方法矫正。每种矫正方法均需经全面的屈光和眼部检查，正规验配，个性化选择合适的矫正方式。

5. 规范验光、全面的视光检查和科学配镜是近视控制的基础，个性化矫正需注意定期随诊。

6. 高度近视应常规进行眼底检查并定期随诊，以及时发现并防治并发症等。

四、预防近视别做“宅”孩子

预防近视什么最重要?答案是：户外活动！

对青少年来说，造成近视发生发展最大的环境因素有两个：太近距离太长时间用眼和缺乏户外活动。想要预防近视，就要用行为来改变自己，一定不要做一个很“宅”的孩子。这就需要孩子提高学习效率，同时家长应当多陪伴孩子到户外。

不少人担心紫外线对眼睛有伤害而不敢外出，其实没有必要。如果紫外线太强是会对我们的眼睛会造成伤害，但做好防护工作，比如配戴太阳镜和遮阳帽就可以。大家要多参加户外活动，保证每天2小时以上的户外活动最好。

五、糖尿病严防视网膜病变

糖尿病患者如果血糖控制不好，很可能会出现视网膜病变，进而失明。患糖尿病大于10年的患者，糖尿病视网膜病变的发生率大于50%，病程15年以上的患者高达80%。血糖控制越差，糖网病的发生率越高。

糖尿病视网膜病变如果能在早期得到治疗，并且从此以后将血糖控制好，效果还是很好的，因此，预防、早发现、早治疗很重要。虽然不幸患了糖尿病，但是我们只要掌握糖尿病的知识，按照正规的方法治疗，完全是可以做到与糖尿病终身相伴，相安无事。