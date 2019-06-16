结核病防控亟须全动员

□张磊

在公共卫生领域，结核病是名副其实的“穷病”。普通结核病6个月、耐药结核病24个月的疗程使很多患者不得不中断工作。尤其是对耐药结核病患者而言，大部分人因病丧失劳动能力，导致整个家庭陷入窘境。国家卫生健康委、财政部等8部委近日联合发布的《遏制结核病行动计划（2019-2022年）》提出，各地可探索将耐药结核病纳入基本医保门诊特殊病种支付范围，这无疑将减轻耐药结核病患者的经济负担。

治疗费用负担不是结核病防治面临的唯一难题。随着城市化进程加快，结核病患者因流动性大而难管理。治疗中断容易出现耐药，跨区域协作管理政策落实难等，也一直是结核病防治难点。当前的结防体系仅局限于卫生健康系统内部，而流动人口结核病管理很多时候需要民政、公安等多部门协作。如何将多部门协调起来，考验政府的社会管理效能。

此外，很多地方都面临防治人力不足的困境，而短期内大幅度增加专业人员显然也不现实。为此，应当充分利用信息化手段，将结核病防治信息和服务，及时、快捷、精准地送达结核病患者，以保障他们获得连续规范的治疗。这也有利于提高患者对结核病防治信息的知晓度，提高治疗依从性，继而早日摆脱“白色瘟疫”的威胁。

目前，我国仍是全球结核病高负担国家之一，公众对该病的认知度较低是其中原因之一。调查结果显示，公众对结核病核心知识的知晓率只有73%，距离85%的“基本要求”还有不小差距。对于结核病这样一个通过飞沫传播的传染病而言，提升公众知晓率和防控参与度，需要全社会的动员和共同努力，这也是实现消除结核病目标的重要保障。