国家卫健委-盖茨基金会签署谅解备忘录 将推广结核病防治新工具新技术

人民网北京11月21日电（记者 杨迪） 国家卫健委主任马晓伟与盖茨基金会联席主席比尔·盖茨20日共同出席了国家卫健委-盖茨基金会结核病防治项目十周年研讨会并签署《中国国家卫生健康委员会与比尔及梅琳达·盖茨基金会关于结核病防治合作的谅解备忘录》（以下简称“谅解备忘录”）。

结核病是全球重大公共卫生挑战之一，联合国《2030年可持续发展议程》提出了到2030年终止结核病流行的目标。记者了解到，近年来，中国政府在结核病防控方面取得了巨大进展，结核病负担显著下降，提前五年实现联合国千年发展目标。但中国仍是结核病高负担国家之一，每年约有90万新发结核病患者，部分地区耐药率较高。

自2009年起，盖茨基金会与国家卫健委合作开展了结核病防治项目（以下简称“中盖结核病防治项目”），旨在构建和实施新的结核病和耐多药结核病防治模式，提升中国结核病，特别是耐多药结核病的防控质量。

经过双方的通力合作，中国结核病防治项目在过去十年间分三个阶段进行探索和实施，目前已建立起可操作、可持续、可复制的结核病综合防治模式。其中的一些具体措施包括：加强各级医院、疾控中心及基层医疗卫生机构在结核病防控方面的合作；采用分子诊断技术快速诊断耐药结核病及应用电子药盒辅助社区结核病人管理；开展创新筹资和支付方式改革以减轻结核病患者的医疗费用负担；以及支持国家结核病信息系统的创新试点，以便更好地整合疾控系统、医院和基层卫生机构的结核病人诊断、治疗和管理信息。

2016年至2019年，中盖结核病防治项目在浙江、吉林和宁夏三个省全面推广了综合防治模式，覆盖人口达9000万，助力三个省份提前实现了国家结核病防治十三五规划的主要指标，疾病防控效果和社会效果均得以显现。十年前，诊断耐药结核病需要2个月，现在使用新技术只需2个小时；十年前，结核病患者每天需要吃13片药，如今只需吃3片；在传统的二线药物治疗下，耐药结核病的治愈率平均50%左右，而现在由于项目引入的新药，初步结果显示患者治愈率可以提高到85%；得益于政府增加结核病专项投入和多部门筹资等举措，现在耐药患者的医疗费用中，个人承担部分不超过10%。

在中盖结核病防治项目实施十周年之际，双方在北京联合举办专题研讨会，探讨项目开展十年来取得的进展与经验，并呼吁进一步推广结核病综合防治模式，以支持“健康中国2030”计划，并加速实现2030年终止结核病流行的可持续发展目标。

国家卫生健康委员会主任马晓伟发表主旨演讲

国家卫生健康委员会主任马晓伟在会上表示：“中盖结核病防治项目十年合作是近年来国际医疗卫生领域合作的又一范例。项目紧跟国际结核病防控策略的发展，与时俱进，代表着全球结核病防控的潮流和趋势；结合中国的实际，紧密围绕国家防控规划开展顶层设计，因地制宜，因病施策；以创新的理念和技术为切入点，作为推进防治工作发展的重要动力，是项目取得成功的关键因素。”

比尔及梅琳达·盖茨基金会联席主席比尔·盖茨在主旨演讲中展示电子药盒

“我很高兴地看到，中国为实现2030年可持续发展目标中的结核病防治目标所作出的承诺和努力。全面实施国家卫健委的新型结核病防治模式有助于中国达成这一目标。”盖茨基金会联席主席比尔·盖茨表示：“我期待看到中国向世界展示如何在全国范围内推行这些创新方案。我也相信和期待，中国有能力研发出新一代结核病疫苗、药物和诊断工具，从而提升中国和世界各地数以百万计人口的健康和福祉。”

盖茨基金会结核组副主任钱秉中在接受人民网记者采访时指出：“中国开展结核病防控的其中一个亮点，就是使用电子药盒来加强对患者服药依从性的管理。”他介绍，结核病患者服药周期长，即使是普通结核病患者也需要连续服药6个月，经常有患者不遵医嘱，反复多次间断停药，造成治疗难度加大，甚至导致发展成为耐多药结核病。而中国是第一个用随机对照实验验证出电子药盒可以增加患者服药依从性的国家，还没有其他的国家能够做出这样的成绩，这也将是全球结核病防治的未来方向。

“浙江、吉林和宁夏三个省推广的结核病综合防治模式因地制宜，非常符合中国的国情。”钱秉中建议，中国已经有了三个省的验证结果，现在最紧迫的就是要在各个省推广已经成功的经验。同时，中国取得的成果也值得世界其他结核病高负担国家借鉴。”

据了解，根据谅解备忘录中达成的共识，盖茨基金会和国家卫健委将开展务实合作，在选择的项目省应用新工具加强结核病诊断，应用新技术加强结核病患者管理，建立定点医院与疾控系统合作治疗管理结核病患者的新模式，建立新型筹资方式降低结核病患者的医疗费用，改进和开发新的政策和服务方式支持国家结核病防治规划和遏制结核病行动计划等。

国家卫生健康委员会主任马晓伟（左二）、国际合作司司长张扬（左一）与比尔及梅琳达·盖茨基金会联席主席比尔·盖茨（右二）、北京代表处首席代表李一诺（右一）共同出席合作谅解备忘录签约仪式