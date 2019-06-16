全球潜伏感染17亿人！“白色瘟疫”仍未完全消灭

(健康时报网端部记者 齐钰)“WHO发布的2018年全球结核病报告显示，估算2017年全球结核病潜伏感染约17亿人，感染率为23%；新发结核病患者约1000万人，结核病发病率为133/10万人；结核病仍是全球十大死因之一。2017年，估算中国结核病新发患者数为88.9万人，结核病负担居全球第二位，死亡数为3.7万人，排在全球高负担国家第29位。”《中国结核病年鉴(2018)》数据显示。



中华医学会结核病学分会主任委员、北京胸科医院副院长李亮

6月12-16日，由中华医学会结核病学分会主办，江苏省医学会、苏州市第五人民医院承办的“2019年全国结核病学术大会”在苏州举办。本次大会以“结核病诊疗：规范、精准、融合”为主题，设诊疗专场、检验专场、影像专场等17个分场，共计361个会议报告及交流。来自结核病临床诊疗、预防控制、基础研究等领域近3000名专家共同探讨结核病相关问题。

中华医学会结核病学分会主任委员、北京胸科医院副院长李亮教授强调，我国结核病防治进入了新的时代，面临新目标、新体系、新技术、新挑战。在目标方面，要实现全球2035年终止结核病以及十三五全国结核病防治规划的目标，还面临诸多挑战。这些新的挑战包括负担依旧沉重，老少边穷等重点地区防治难度增大，老龄人群、学校、城市白领等重点人群问题凸显等。好在，新药、新方案、新诊断工具、新疫苗、新患者管理手段等新技术正在逐步惠及患者。

李亮教授介绍，未来几年内，将继续提高诊疗能力的“规范+信息化+监测+质控”，争取2020年有100家医院参与到互联网医生集团当中，继续推进贝达喹啉、德拉马尼、利奈唑胺、莫西沙星等新药的可及度，继续进行缩短耐药结核病疗程研究，促进影像人工智能落地。

会上，全国结核病互联网医院集团首批医院启动仪式同步举行，北京胸科医院、上海市肺科医院、武汉市肺科医院等38家医院共同参与。该平台为国内第一家覆盖全国的结核病专科互联网医院平台，通过建设共享统一的互联网医院平台，可实现成员医院之间的互联互通、资源共享、一站式服务；集团内上下游各级医院实现密切联系，实时交流，确保结核病的定点、分级、规范诊疗，并落实对结核病患者的全程管理。