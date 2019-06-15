得了高血压，换药注意啥

降压是高血压患者生活的重点，但很多患者在用药方面有许多疑问，什么情况下高血压应该换药？换药又该注意哪些方面？下面分享一下临床经验。

该不该换药，因人而异

一般来说，降压药物的副作用常常发生在开始用药的前几周，若使用三个月后，没有出现不良反应，可认为该药是安全的，无需换药。值得注意的是，降压药很少产生耐药性。有些人一开始使用一种降压药，感觉血压控制效果很好。但几年后血压又不稳定了或血压又高了，以为这是产生了耐药性，得换药。其实，随着年龄的增长，收缩压也会逐渐升高，所以不一定要换药，但可能要根据各自情况增加药物。若高血压患者长期存在血压不稳，身体不适如头痛、心悸、下肢水肿等症状，不要私自换药，最好去正规医院就诊，并告诉医生目前使用的药物及频率，是否存在不适症状和既往病史等。医生会根据具体情况调节用药或选择换药。另外，还要考虑患者是否存在并发症。如肾功能不全者，用药时要注意血钾、肌酐水平，如果血钾、肌酐过高，则血管紧张素转换酶抑制剂、醛固酮受体拮抗剂和血管紧张素受体拮抗剂等都要慎用；心功能不全的患者，在没有禁忌的前提下可选择β受体阻滞剂、ACEI或ARB类药物等。具体用药选择要根据患者的状况来定，不可盲目换药。

定时定量，换药期间要关注

一般情况下，换药需要1~2周时间，能够达到最佳效果。因此，高血压患者在药物调整期间，首先要做到定时定量吃药，不要忘记吃药，也不要随意更改用药量，甚至直接把药停掉，这样会造成血压控制不好或总是不达标等情况。其次，一旦产生不适症状，需及时就医。尤其是服药后产生头痛、心悸、下肢水肿等不良反应。另外，口服利尿剂或肾功能受损患者需不定期监测电解质和血肌酐。再者，患者还要定期监测自己的血压状况。值得注意的是，并非所有患者的血压都应保持在正常血压值范围内。因为患者的状况各不相同，存在不同的血压控制目标值。一般来说，血压控制目标值小于收缩压140毫米汞柱或舒张压90毫米汞柱。但糖尿病或慢性肾脏病合并高血压患者，血压控制目标小于130/80毫米汞柱即可。

低盐低脂，饮食原则有讲究

根据高血压的级别划分，不同患者有不同定量钠的摄入量。

同时，膳食中脂肪量应控制在总热量的25%以下。平时多吃鸡蛋、鱼、虾、绿叶蔬菜等；慎吃香肠、腊肉、咸鱼等。除了饮食方面，患者还要适当开展慢跑、快走、游泳等有氧运动。高血压患者尽量将自己的体重指数(BMI)控制在25以内。体重减轻对改善胰岛素抵抗、糖尿病、高脂血症以及左心室肥厚等有益处。不过尽量选择低中等强度的运动，也可根据年龄及身体状况选择慢跑或步行。频率控制在每周3~5次，每次20~60分钟。另外，高血压患者要自我调节好情绪。经常动怒、发脾气都可导致高血压发生。