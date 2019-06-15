吃条隔夜鱼腹泻二十余天？ 医生：不是鱼惹祸，是肠息肉在作怪

李爷爷烧了一条鱼，没有吃完放冰箱里第二天再吃，谁知吃完后李爷爷反反复复拉肚子二十余天！李爷爷坚信是吃了隔夜鱼闹肚子了，可是最终到医院检查后才发现原来是肠道内有息肉，镜下切除息肉后拉肚子才彻底缓解。

家住常州市钟楼区年近70岁的李爷爷，今年5月上旬的时候，因为吃了一条隔夜的鱼，就开始拉肚子，每天拉肚子十来次，都是水样便，到当地医院挂水治疗后也是时好时坏，就这样，拉肚子持续了二十余天，李爷爷一直认为是鱼惹的祸。长此以往，李爷爷有些受不了，开始怀疑不是吃坏了肚子，而是另有原因！

最终，他不得已到常州四院消化内科就诊，医生建议他进行肠镜检查，果然在其直肠与乙状结肠交界处发现一个广基的息肉。常州四院消化内科便为李爷爷进行了肠镜下息肉切除术，术后李爷爷的腹泻症状有所好转。李爷爷一直心存疑虑，怎么会有肠息肉的？这个息肉会不会癌变？

常州四院消化内科主治医师蒋春樱告诉李爷爷，肠息肉是肠黏膜表面向外突出的异常生长的组织，主要分两种：炎症性和腺瘤性。炎症性息肉一般在肠道炎症治愈后可自行消失；腺瘤性息肉一般不会自行消失的，而且有恶变倾向，一旦发现及时切除治疗，并定期随访。

蒋春樱介绍说，5月份病区收治的胃肠疾病患者中，其中14%发现有胃肠息肉。胃肠道息肉发病机制并不明确，目前认为主要原因和长期慢性炎症刺激以及物理、化学刺激，导致局部黏膜上皮细胞增生突入胃内或者肠道内隆起而形成息肉，息肉早期没有明显症状，息肉较大可以引起胃肠道症状，表现为腹痛、胃部不适、消化不良、大便习惯改变、次数增多、便中带有黏液或者黏液血便，一旦发现胃肠道息肉，建议及时治疗，以免发生癌变。

那么，哪些人是胃肠道息肉高危人群：1.既往有胃肠疾病史，特别是慢性胃炎、慢性肠道感染、常有便秘，腹泻，便血等症状。2.年龄越大，肠息肉的发病率会越高，同时男性比女性更为高发。3.家中直系亲属中有肠道息肉患者，特别是与患者共同生活，患病的几率也会增高。4.有不良生活习惯。如吸烟被证明与腺瘤性息肉有密切的关系；而日常饮食中高脂肪、高蛋白食物或油炸食品吃得太多，膳食纤维摄入不够，也会加大肠息肉的风险。5.长期久坐不动，痔疮反复发作，也会提升患病风险。