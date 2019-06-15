中医如何防治日光性皮炎

夏日明媚的阳光在给人们带来温暖的同时，有时也会带来烦恼。有一部分人晒了太阳之后，暴露部位的皮肤出现红斑、丘疹、风团样或水疱等皮疹，皮损部位有烧灼感、痒感或刺痛，我们称之为日光性皮炎，它是一种与日光相关的皮肤疾病，即通常所说的日晒伤。随着现在民众生活水平的提高，旅游业的发展，化妆美容品的广泛应用以及大气臭氧层破坏的日益加重，光敏性皮肤病的发病率不断上升。

阳光是维持地球生物生命的三大要素之一，阳光中约60％为红外线， 约37％为可见光，3％为紫外线。紫外线又分为短波紫外线（UVC）， 中波紫外线（UVB）和长波紫外线（UVA）。自然界中UVC能为大气层中的空气、云层、尘粒及水气吸收与散射而被过滤掉，能够到达地面作用于皮肤的只有UVB和UVA，并会直达皮肤真皮层，使过敏体质人群受照射区皮肤出现红、灼、热、痛，同时，紫外线辐射还会导致“健康杀手”——自由基在体内急剧增加，使局部皮肤产生皱纹、色素沉积、细胞损害，甚至可改变免疫系统，造成更严重的光毒性和光过敏反应。

日光性皮炎的发病原因有很多，并不是只通过阳光照射引起。除了阳光照射，食物、药物因素也可致日光性皮炎。如菠菜、油菜、荠菜、苋菜、芹菜、茄子、土豆、白菊花、白芷等食物或药物，食用后，这些食物、药物里面的感光性物质就会在体内积蓄，达到一定浓度时，人体裸露的面、手、足等部位的皮肤经过太阳光的直射即可导致代谢障碍而诱发皮炎。

中医学文献记载的“日晒疮”与日光性皮炎相关。《外科启玄》日晒疮记载：“三伏炎天，勤苦之人，劳于工作，不惜身命，受酷日暴晒，先痛后破而成疮者，非气血所生也。”中医认为本病由于禀赋不耐，血热内生，进食发物，脾胃失调，湿热内生，复因日晒，热毒袭肤，突然而发。

中医治疗日光性皮炎有其独到的方法。对于局部红肿、小水疱轻度渗出者，取鲜蒲公英、鲜马齿苋各10克，冰片1克，捣烂外敷局部。也可用马齿苋、苦参各30克，甘草10克，水煎后冷湿敷患处，每次20~30分钟，每日1剂，每剂药可用3~5次，直至痊愈。如果症状较重或反复发作可口服汤剂治疗。中医辨证论治将此病分为两型，一是热毒侵袭型：受晒皮肤红肿、光亮，或有红色丘疹集簇，灼热刺痛、瘙痒，或伴身热、头疼、口渴、小便赤短。舌红，苔薄，脉滑数。治疗方法是：生石膏30克，银花、生地、紫花地丁各15克，野菊花、丹皮、黄芩、连翘、栀子各10克，竹叶、甘草各6克。二是湿毒互结型： 曝晒处红斑弥漫，肿胀明显，水疱疱壁紧张，破后流黏液，或糜烂结痂，自觉瘙痒，灼热，口不渴或渴不多饮，眼睑红。舌质红，苔薄黄或腻，脉滑数。治疗方法是：生地15克，泽泻、车前子、黄芩、赤芍、丹皮、柴胡各10克，龙胆草、木通、甘草各6克，水疱溃破糜烂者，加马齿苋、黄柏、苍术各10克。无论哪种证型皆每日1剂，水煎3次，合并药液，早、中、晚分服。

日光性皮炎的防护非常重要，对于正常的人群，建议经常参加户外锻炼，使皮肤产生黑色素，以增强皮肤对日光的耐受程度。但对日光敏感性较强的人，应尽量避免曝晒。外出时做好防护，如打伞、戴草帽、手套等。还可以外用一些避光剂，如反射性遮光剂，15%氧化锌软膏、5%二氧化钛乳剂、5%对氨基苯甲酸乳剂或酊剂等。于曝晒前20分钟涂抹在暴露部位的皮肤上。夏季（6—8月）每天的10—14点是日光中紫外线照射最为强烈的时间段，此时应尽量避免外出。一般而言，皮肤白和皮肤干燥的人比油性皮肤和皮肤黑的人对日光更敏感，此类人群更应多加注意。（作者系北京市朝阳中医医院副主任医师 王红蕊）