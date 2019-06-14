本期节目：宝宝长了“小尾巴”原来是脊髓拴系综合征

我们知道脊髓拴系综合征是一种先天的疾病，它的发病根源就是脊髓、神经在孩子生长过程中被“拽住”了。所以从治疗来讲，最根本的治疗手段应该是把拽住的神经给“松开”。

从这个角度来讲，应该是显微外科手术是最有效的、最根本的治疗手段。从现在的医学进步的水平来看，我们在清晰的显微镜下，辅助于电子监测和高端的设备，这种手术已经越来越安全了。

其他的治疗手段，比如说一些康复、理疗、针灸、神经营养药治疗，可以起到辅助治疗的作用，但是从根本上不能替代显微外科手术对这个病去除根源的作用。

关于能不能治愈这个问题，对于病情相对轻一些的脊髓拴系的患儿，和发现、诊断、治疗比较早的患儿，绝大多数能治愈的。

对于病情比较重，神经发育畸形比较重的患者，还有发现比较晚，已经明显出现神经损害的患儿，手术不能让他完全治愈，但是可以把疾病控制在某一个状态，不让它再进展了，或者大大减少将来对孩子造成的损害，提高其生活质量。

可以这样说，如果病情轻，发现早，很多是可以治愈的。

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专家简介：

尚爱加，解放军总医院第一医学中心神经外科主任医师，副教授，研究生导师，脊髓脊柱病区负责人。至今已完成了2000余例成人及儿童脊髓拴系综合征的微创和显微外科手术，数量和疗效居于国内领先水平。现任国家卫计委全国出生缺陷培训专家委员会先天神经畸形专业组组长，中国神经修复学会神经遗传发育疾病分会副主任委员，中华医学会神经外科分会脊柱脊髓学组委员。

擅长： 专业特色为成人及儿童脊髓脊柱疾病的微创及显微外科治疗。

出诊时间： 周三、四下午专家门诊。