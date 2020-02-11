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共克时艰在家看病 百位医生加盟在线义诊

2020年02月11日13:47 来源：人民网-人民健康网

一场突如其来的疫情，打乱了所有人对工作和生活的规划安排，大多数人都只能宅在家中。这样的“宅”却让帕金森病、癫痫、肌张力障碍、膀胱过度活动症等慢病患者很“受伤”。不去医院但调药及术后监控做不了，不利于控制病情；但当前形势下去医院就诊又会增加感染风险，向左走还是向右走，很为难。

为此，各平台各医院纷纷推出了网络诊疗渠道，通过网络技术足不出户完成诊疗成为时下更好的选择。中国医师协会神经调控专业委员会、中国神经调控联盟、国家神经调控协同创新联盟、神经调控技术国家工程实验室共同发起“抗击疫情百位名医在线义诊活动”并搭建专业平台远程诊疗平台。百余位业内专家加盟，在疫情期间免费为相关疾患患友提供在线义诊活动。

据了解，神经调控技术国家工程实验室是神经调控领域远程技术应用的积极实践者，已有近十年研发应用历史，目前全国应用实验室技术的远程程控中心超过70家，累计远程患者超过1万人次。

此次技术平台的实现，医患之间不仅图文问诊，实时视频音频面诊，更有可操作的远程程控、远程开机等功能。让DBS（脑起搏器）、VNS（迷走神经刺激器）、SNM（骶神经刺激器）、SCS（脊髓电刺激器）术后患者的开机和程控直接搬到线上进行，在疫情期间为患友提供更好的安全保证。

欢迎神经内外科、儿科、泌尿科等功能神经疾患相关医生同仁参与此次在线义诊活动！

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(责编：李轶群、许晓华)


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