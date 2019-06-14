夏日炎炎 宝宝皮肤护理有门道

眼下，广州天气热湿度高，在这样的环境里，宝宝娇嫩的皮肤更容易产生问题。晒伤、长痱子、红屁股、蚊虫叮咬……诸如此类的皮肤问题困扰着不少新手爸妈。广东省妇幼保健院皮肤科主任李晓伟表示，想要宝宝的皮肤健康，防晒、防蚊、防痱等“功课”家长可以提前做。

他指出，保持宝宝皮肤清爽是预防夏季皮肤问题的关键，带宝宝室外活动尽量避开紫外线较强时间段。针对让临床医生也“头大”的蚊虫叮咬问题，首要预防措施是做好宝宝皮肤的保护，家中装纱窗、给宝宝穿长袖、袜子等都是可行的办法。

保清爽 夏季不宜给宝宝留长发

李晓伟说，夏季气温高湿度大，宝宝出汗也比较多，汗液不易蒸发，容易滋生细菌，进而引发一些常见皮肤问题。因此，保持皮肤清爽是夏季护理宝宝皮肤的基础。

“从保护宝宝皮肤的角度而言，对于一岁之前的宝宝，是不建议夏季留长发的，最好是‘小寸头’。”李晓伟进一步介绍，若出汗较多且得不到及时护理，汗液蓄积导致汗腺开口闭塞，汗液不能排出进而撑破汗腺导管刺激皮肤产生痱子、局部合并细菌感染产生毛囊炎或疖肿、诱发湿疹等皮肤问题。

随身携带棉质毛巾，及时给宝宝擦汗；给宝宝穿着吸汗的棉质衣服；局部使用液体痱子粉、炉甘石洗剂；适当降低空调温度；高温天气尽量在室内凉爽环境下活动，这些措施都可帮助保持宝宝皮肤干爽。

部分家长为了保持宝宝皮肤清爽，孩子一出汗就给他洗澡，这也是不提倡的。李晓伟解释，洗澡过多带走油脂，破坏皮肤的油脂膜，使皮肤屏障功能受损，反而对其皮肤健康不利。

夏季给宝宝洗澡的正确“打开方式”是怎样的？李晓伟给出以下建议：夏季可视情况适当增加洗澡次数，活动量大或出汗多时可每日洗澡1至2次；洗澡水温以30℃~36℃为宜；清水洗涤，如果选择清洁用品建议使用添加了保湿成分的弱酸性或中性沐浴液，涂抹皮肤后用清水彻底冲洗干净；盆浴时间5~10分钟，淋浴时间最好控制在5分钟以内。

宝宝防晒 6个月内婴儿选“硬防晒”

夏季防晒是家长必须重视的问题，强烈的紫外线照射可导致白色糠疹、晒伤等诸多皮肤问题。

李晓伟介绍，一般6个月内婴儿以“硬防晒”即衣物、帽子、遮阳伞等遮盖防晒为主，6个月以上的婴儿可以使用防晒霜。面对市面上五花八门的儿童防晒产品，该如何选择？李晓伟提醒，家长在购买防晒用品时要注意甄别，选择有资质的大公司，从正规渠道购买。

李晓伟建议，尽量避免在日晒较强的上午10时至下午4时之间外出活动。必须外出时可通过穿衣服戴帽使用遮阳伞等方式防晒，6个月以上的婴儿可在不被衣服遮盖处涂广谱防晒霜。

防蚊虫叮咬 装纱窗及时处理家中污水

李晓伟坦言，蚊虫叮咬是夏季儿童皮肤问题中的“老大难”。他介绍，每年五六月开始，一直到十一月份，皮肤科门诊平均每天都能遇到一二十个因蚊虫叮咬前来就诊的患儿。

被蚊虫叮咬以后，宝宝常常会因瘙痒、烧灼或疼痛感而表现出烦躁甚至哭闹，有的局部皮肤出现硬结，后渐渐扩大，中间出现水泡，宝宝也会忍不住搔抓，导致皮肤出现破皮、流水甚至溃烂，严重时可出现发热、乏力等严重的全身症状。很多家长看到症状觉得不可思议，没想到小小蚊虫的破坏力如此之大。

李晓伟表示，预防蚊虫叮咬同样也有小窍门：及时处理家中污水、死水，破坏蚊子繁殖的水环境，从根源处消灭蚊子；避开早晨和傍晚蚊虫活跃时间段、远离湿地等蚊虫栖息地；房间安装纱窗、使用蚊帐、外出时穿长袖长裤等；而在化学防蚊方面，2个月内的宝宝一般禁用防蚊液，2个月以上的婴儿可以安全选择含避蚊胺或者派卡瑞丁成分的驱蚊产品。

万一宝宝遭遇蚊虫叮咬，如果局部反应比较轻，发现后立即外用中弱效的糖皮质激素软膏，减轻或阻断局部的过敏反应，使用3~7天不等。若反应比较重，表现大面积的肿胀、超过1厘米的水疱，甚至可能伴发热、乏力等反应，需要及时就医。（记者王婧 通讯员林惠芳）