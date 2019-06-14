中风病人怎么吃？试试几道药膳

“中风”是中医学对急性脑血管疾病的统称，主要包括脑梗塞和脑出血。由于中风病的发病率高、死亡率高、致残率高、复发率高以及并发症多的特点，所以医学界把它同冠心病、癌症并列为威胁人类健康的三大疾病之一。

大家都害怕中风这一疾病，谈到中风往往谈虎色变。但是万一家中有亲人得了这个病，我们又该怎样照顾他呢？特别是在饮食的调理上应该注意些什么呢？广东省中医院药学部钟燕珠主任中药师来给大家支招。

中风饮食基本原则：

清淡为宜

钟燕珠介绍，中风病人饮食宜清淡，不宜过咸，特别是有高血压病的中风患者更要注意。因为食盐中含氯化钠，而钠的潴留对于高血压病是不利的。

另外，做菜时可使用植物油（如橄榄油、花生油、麻油、菜籽油等），因为植物油主要含有不饱和脂肪酸，可促使血清胆固醇降低。而一些动物脂肪及含胆固醇较多的食物（如奶油、肥肉、动物内脏等）则要少吃。多吃蔬菜、水果，食量要适当，不宜过饱，更不能暴饮暴食。

中风不同时期饮食

这样调理

中风分为急性期（起病1个月内）、恢复期（起病1个月后至半年内）、后遗症期（半年后）。

中医认为，中风急性期由于患者出现发热、抽搐或需卧床，胃肠道蠕动减慢，消化吸收功能减低，会出现便秘、胃口不好、舌苔厚腻等。此期的病人饮食宜清淡，应给予营养丰富但易消化的食物，如牛奶、豆浆、米粥、软面条、蒸水蛋、鱼类、瘦肉、新鲜的蔬菜、水果等，平时喜欢喝汤的病人，家属可将鱼肉或瘦肉掺在蔬菜中一起剁碎滚汤饮用。适当多饮水，以防止便秘和泌尿系统感染发生。不宜煲一些过于“滋补”的汤类，以免影响病人的康复。

中风恢复期和后遗症期的病人，饮食则要注意扶正气。常可选用黄芪、党参、人参、当归、三七、丹参、枸杞、天麻、山楂等，配伍食材鸡肉、瘦肉、蛇类、龟类等，但“补”的法则要根据病人证候特点制定，同时不能过补。

适合中风患者的常用中药药膳

——益气活血：

田参鸡肉汤

材料：鸡肉90克，田七10克，红参10克，黄芪30克。

制作：田七打碎，加鸡肉、生姜3片过油，把全部用料一齐放入瓦锅内，加清水适量，文火煮两小时，调味即可，随饭饮用。

作用：益气补虚，活血通络。

川芎黄芪粥

材料:川芎15g,黄芪30g,粳米100g。

制作:将川芎、黄芪煎熬三次,收取药汁,将粳米洗净,放入锅中,加入川芎、黄芪汁,中火烧至米烂。

作用：活血益气。

——补养肝肾：

芪杞炖鳖汤

材料：鳖肉200克、黄芪30克、枸杞子20克，加适量水同炖至鳖肉熟烂，即可服食。

作用：益气补虚，补益肝肾。

——健脾化痰：

山药葛粉羹：

材料和制作：山药150克、葛根粉200克、小米100克，共熬粥服食。

橘皮山楂粥

材料和制作：橘子皮10克、山楂肉（干品）15克、莱菔子12克，先分别焙干，共研为细末；另将糯米100克煮粥，粥将成时加入药末再稍煮，放食盐少许调味，即可食用。

作用：宜用于胃纳不佳或血脂偏高者。

——平肝熄风：

天麻鱼头汤：

材料:大鱼头、天麻、川芎10g，茯苓10g，姜。

制作:先除去鱼鳃内污物并切为两边，天麻沥干水备用。

烧红镬，加入油，爆香姜片，放少许酒，倒入鱼头，双面煎去除鱼腥，约1~2分钟后取出，放在吸油纸上，吸去多余油分待用，注清水于锅内，放入鱼头、天麻等，煮二三十分钟即可再放入适量盐便成。

作用：平肝熄风，用于中风后有头痛的患者。 （全媒体记者周洁莹 通讯员冯梅、宋莉萍）