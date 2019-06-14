海鱼能缓解不安情绪
日本国立癌症研究中心的一项新研究发现，秋刀鱼、沙丁鱼等海鱼中富含的欧米伽3脂肪酸可以缓解不安情绪，提升人们的心理健康水平。
研究人员对包括日本在内的11个国家、19项研究大数据进行分析，数据涉及患有抑郁症、创伤后应激障碍、心肌梗死等疾病的2240位患者。结果表明，每天摄入2克以上欧米伽3脂肪酸（相当于1.5条秋刀鱼）的参试者与未摄入者相比，抑郁、焦虑症状得到显著缓解，情绪有所改善，“食疗”效果较好。
日本国立癌症研究中心松冈丰研究员表示，欧米伽3脂肪酸的主要成分为二十二碳六烯酸（DHA）和二十碳五烯酸（EPA），属于无法在人体内合成的必需营养素，具有多种医疗保健功效。目前，动物实验已经证明欧米伽3脂肪酸抑制了大脑中制造恐惧的区域功能。研究人员称，今后还将进一步开展大规模临床试验，期待不再采用大量药物治疗心理疾病患者。▲ （夏 普）
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