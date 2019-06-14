老花眼，试试渐变多焦点镜片

在外观上，渐变多焦点镜片与普通镜片没有任何区别，同时又能维持从远到近全程的清晰视力，解决了双光镜的不足

老视俗称老花，是人随着年龄的增长，眼睛调节力逐渐下降的一种生理现象。从医学角度来说，40岁以上的人群就已经开始逐渐表现出调节力下降、视近不清的老花症状。但是，由于老花镜和双光镜看上去“显老”，很多人拒绝佩戴。近年来，一种渐变多焦点镜片应运而生。

渐变多焦点镜片并不是自动变焦的镜片，而且在镜片上方固定的视远区和镜片下方的视近区之间有一段屈光力连续变化的过渡区域，该区域称为渐变区。在该区域，通过镜片曲率半径的逐渐变小而达到镜片屈光力的逐渐增加。在外观上，渐变多焦点镜片与普通镜片没有任何区别，同时又能维持从远到近全程的清晰视力，解决了双光镜的不足。无论从镜片的设计到验配，渐变多焦点镜片与传统的老花镜和双光镜都有明显的区别，渐变多焦点镜对于镜片的设计和材质以及镜框的选择都有严格要求，需要更规范的验配流程。

渐变多焦点镜除了有视远区、视近区和渐变区外，还有随渐变区特有设计而产生的变形散光区（像差区）。因为变形散光区的存在，刚开始戴镜时用余光看两侧的物体会有轻微变形，并且转动头部时周边物体会有轻度的晃动感，但是通过一定时间的佩戴，大部分人在3—5天左右会适应这种漂浮的感觉。另外，多数人因为习惯了低头看近距离的物体，在使用渐变多焦点镜时，由于视近区本身处于镜片的下方，因此通常需要转动眼球从下方的视近区看近距离的物体，而不是转头。这些习惯上的改变经过有意识的训练通常在1周左右都可以适应。

渐变多焦点镜采用特殊的镜片设计，不同的分区有不同的作用，因此镜片与眼睛的相对位置就较为重要。如果镜片经常下滑或者歪斜，导致对应的区域位置变化，就容易出现模糊、头晕等症状，从而影响戴镜者的使用体验。因此，需要选择较为稳定的镜框设计，同时为了使镜架稳定在鼻梁上，需要选取带有可调鼻托的镜架。另外，如果镜片框架较小，四个区域相对的面积就较小，甚至有时会牺牲部分视近区，造成视近区域不足而出现看近不清的情况。

渐变多焦点镜兼具美观与实用的特点，但验配流程也较为复杂，对于镜框的选择、瞳距瞳高等配镜参数和验光的准确度要求较高，需要有经验的验配师进行验配，并提供良好的戴镜指导。

（作者为北京大学人民医院眼视光中心住院医师）

《 人民日报 》（ 2019年06月14日 19 版）