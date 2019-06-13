健康自评好的人，冠脉一样钙化

身体健康与否凭“自我感觉”并不靠谱。一项美国动脉粥样硬化多族群调查研究发现，在认为自己身体极好的人群中，约10%已有亚临床心血管病，但没有症状。这些人发生心脏病或脑卒中的风险也很高。

研究人员招募了6764名参与者，年龄在45~84岁之间，其中12%为华人。研究人员对这些参与者进行了长达13年的跟踪观察。在研究开始之前，参与者被要求自我报告健康状况。根据自我评估，这些人的健康状况被分为极好、很好、好、差或一般四级。之后，参与者进行了冠状动脉钙化检测。结果显示，无论参与者处于何种健康分级，四组人群均有半数已出现冠脉钙化。即使参与者的健康状态自我评估是“极好”，只要冠脉出现钙化，心血管病发生的风险都会增加5倍。当然，由于危险因素相对较少，自我评估健康状况好的人总体上心血管病风险也较低。研究人员强调，自我感觉健康状况极好，并不能代替专业的心血管疾病风险评估。该研究刊发于《美国医学会杂志·网络开放》上。（李悦康）