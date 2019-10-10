“穿针引线 刀锋起舞”——厦门附属中山医院直播高难度手术获同行点赞

冠状动脉慢性闭塞病变（CTO）一向是冠心病介入治疗中的难点之一，尽管相关研究不断涌现，仍然有很多问题尚待探究和解决。复杂心律失常射频消融也一直被誉为心脏电生理金字塔尖上的宝石，众多术者投身到了手术策略和技术的实践、探索和创新之中。“我们希望通过手术直播，搭建一个中山医院的平台，让省内外的同行一起来进行交流和学习，我们也能更好地和省内外的一些专家进行互动，以此进一步提高我们的专业技术水平，更好守护百姓健康 。” 厦门大学附属中山医院心内科高峰主任表示。

9月21日，厦门大学附属中山医院心内科成功进行了长达9个小时的复杂冠脉和电生理介入沙龙手术演示直播。在此过程中，心内科高峰主任及黄卫斌主任医师带领团队直播了5台复杂冠脉介入手术和4台高难度电生理介入手术，还邀请了省内心内科的多位专家坐镇直播分会场，对手术进行点评、探讨。作为首届中山心脏俱乐部之复杂冠脉及电生理沙龙，当天共吸引了近6000人观看视频，精彩的手术演示得到了与会专家、同行的高度评价。

当天接受手术的患者大部分都是60岁以上的中老年男性。来自漳州60多岁的陈先生（化名），因平时稍微一运动，就会胸闷、气促到厦门大学附属中山医院心内科就诊。经过冠脉造影检查，显示心脏的三大血管都变窄了。此前已为其开通了两根血管，但还有一根血管，病变长度很长，且已发生钙化弯曲，完全闭塞了，传统冠脉介入手术无法开通。此次直播的手术，就是为了打通这一根血管。

高峰主任指出，慢性完全闭塞病变（CTO）的介入治疗非常考验术者的手法、临床经验，如果术中出现血管穿孔等，将危及患者生命，但目前福建省这类手术的成功率还偏低。而在厦门大学附属中山医院的心内科，该手术的成功率可达95%以上，手术例数也多，厦门本地及周边众多做不了该手术的医院都把患者转诊到中山医院来手术。

在直播当天，历时近2个小时，高峰主任利用血管内超声，通过逆向技术顺利为患者打通这一严重病变的血管，也将大大改善患者今后的生活质量。

据了解，厦门大学附属中山医院心内科高峰主任长期从事心血管病临床诊治工作，尤其擅长复杂冠心病、结构性心脏病等心血管疾病介入诊疗。精通当前国际通行的各种PCI术式，如左主干病变、分叉病变、钙化性病变和慢性闭塞病变（CTO）等，擅长CTO病例前向和逆向技术，利用血管内超声、旋磨等完成复杂的CTO病例。

与此同时，另一个手术室也在忙碌不停，当天直播的4台电生理射频消融手术中，三例是持续房颤的病例，还有一例是因房颤在外院手术后，出现房扑，慕名找到中山医院心内科主任医师黄卫斌博士要进行二次手术的病例。

黄卫斌博士称此次房扑的射频消融手术，相比较于房颤手术而言，手术难度更大。不仅要找第一次手术电传导的靶点哪些又恢复了，还要看是否存在一些房扑关键的传导性障碍屏障区，以及有没有其他维持房扑和房颤的一些机制，并做一些精确的电生理标测，来进行精准消融。有了术前周密的分析、准备，以及黄卫斌博士丰富的经验，该手术也很顺利地完成了。

作为中山心脏俱乐部之复杂冠脉及电生理沙龙的首秀，厦门大学附属中山医院心内科复杂冠脉病变介入手术演示直播圆满成功，不仅为同行专家们奉献了一场异常精彩的冠脉介入手术的“视觉盛宴”，也充分展现了中山医院的心内科冠脉介入技术的高超水平和技术，更标志着中山医院心内科的学术影响力正向全国辐射。