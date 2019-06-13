使用消炎药，把握好三点

上海交通大学医学院附属第九人民医院副主任药师 金 剑

说到“消炎药”，很多人并不陌生，但把它和“抗生素”“抗菌药”混为一谈的人并不少。其实，消炎药是一个专门的药物门类，绝不能与抗菌药物等同。

了解消炎药之前，先要知道何为炎症。炎症是一种体征，是生物组织受到某种刺激，如外伤、感染等损伤因子之后所产生的以防御反应为主的病理过程，其局部反应为红、肿、热、痛和功能障碍，全身反应有发热、白细胞数目增加等。通常情况下，炎症是有益的，但它会引起一些不适症状，所以人们常想消炎。

消炎药是一类能抑制致炎物质（非细菌性）产生或释放的药物，可以缓解、抑制炎症症状（红、肿、热、痛等），但并不能杀灭病原体。目前临床上，消炎药可分为非甾体类消炎药和甾体类消炎药两大类。非甾体类消炎药代表药物有阿司匹林、布洛芬、塞来昔布、对乙酰氨基酚等；甾体类消炎药主要指肾上腺皮质激素类药物，代表药物有氢化可的松、地塞米松、泼尼松等。其中，甾体类消炎药在临床上使用更为广泛，具有抗炎、抗毒、抗过敏、抗休克、退热等多种作用，不过，因其有较多的不良反应，使用时应予以密切监护。

使用消炎药要牢记以下三点：1.掌握适应证。感染因素或非感染因素都能引起炎症反应，例如扭伤造成的是非感染性炎症，应当使用消炎药；日常生活中，因接触性皮炎、药物性皮炎、过敏等引发局部软组织淤血、红肿、疼痛等症状时，也应选用消炎药，而不宜用抗生素。疖肿是感染性炎症，通常需要用抗菌药物治疗。

2.对症不对因。消炎药只能缓解、抑制炎症的症状，并不能根除引起炎症的病因，没有杀菌作用。出现炎症的时候，关键是找到源头进行有针对性的治疗。

3.遵循说明书。合理选择消炎药的用法用量，切忌超量服用。过量使用或长期服用，均可能对患者造成很多不良后果。▲