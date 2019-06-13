听看闻，判断消化不良
黄 静
宝宝脏腑娇嫩，出现消化不良，健康危害很大。由于婴幼儿表达受限，临床上见到很多新手父母不知如何判断宝宝是否消化不良，这里教大家一套方法。
听。隔着肚皮听一听宝宝是否有肠鸣（咕噜声或气过水声），正常情况下肠鸣音每分钟4~5次，如果肠鸣音明显增多或者宝宝频繁放屁，就要考虑胃肠道问题了。
看。宝宝大便有奶瓣或伴随少许不消化食物残渣，或有泡沫，或者外观油腻，均提示消化不良。
闻。乳食积滞于胃脘，往往先发生口臭，特别是晨起口臭口酸，为乳食停滞的表现；粪便恶臭提示蛋白质消化不良；有酸味、泡沫提示碳水化合物消化不良。
为避免宝宝消化不良，可从以下方面护理。1.合理添加辅食。食物种类从少到多，食物质地由稀到稠、由细到粗，习惯一种食物后再加另一种，如出现消化不良，应暂停喂该种辅食，待恢复正常后再从小量喂起。2.不要一次给太多新食物。比如有的孩子第一次吃虾，觉得味道很好，一下子吃许多，结果造成消化不良。尝试新食物时，要让孩子慢慢适应。3.合理控制饮食。幼儿期是发育的另一个高峰，喂养要定时定量，使其内脏更好适应。▲
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
人每天需要四个拥抱 心理滋养是最好的养生 拥抱是人类在子宫内的第一感觉，即使1.5厘米的胚胎都能感受到。然而伴随着成长，我们却在逐渐丧失这项“本能”。尤其是步入社会后，快节奏、压力大把人与人之间的距离越推越远。即便是最亲密的家人、爱人之间，似乎也无暇拥抱，遗忘了我们最初的温暖记忆。你有多久没跟家人、孩子、爱人拥抱过了？ 【详细】
人到中年七个退化 坚持五种训练益寿延年！ 人到中年，身体机能也会发生退化，各种慢病也会接踵而来，怎么办？【详细】
夏季养生重养心，常按6穴位除烦消积 五月夏季开始，阳光越来越旺，人体新陈代谢旺盛，阳气外发，伏阴于内，夏季该如何保护自己，避免暑邪侵袭，让自己舒适地度过这个夏天呢？【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn