听看闻，判断消化不良

宝宝脏腑娇嫩，出现消化不良，健康危害很大。由于婴幼儿表达受限，临床上见到很多新手父母不知如何判断宝宝是否消化不良，这里教大家一套方法。

听。隔着肚皮听一听宝宝是否有肠鸣（咕噜声或气过水声），正常情况下肠鸣音每分钟4~5次，如果肠鸣音明显增多或者宝宝频繁放屁，就要考虑胃肠道问题了。

看。宝宝大便有奶瓣或伴随少许不消化食物残渣，或有泡沫，或者外观油腻，均提示消化不良。

闻。乳食积滞于胃脘，往往先发生口臭，特别是晨起口臭口酸，为乳食停滞的表现；粪便恶臭提示蛋白质消化不良；有酸味、泡沫提示碳水化合物消化不良。

为避免宝宝消化不良，可从以下方面护理。1.合理添加辅食。食物种类从少到多，食物质地由稀到稠、由细到粗，习惯一种食物后再加另一种，如出现消化不良，应暂停喂该种辅食，待恢复正常后再从小量喂起。2.不要一次给太多新食物。比如有的孩子第一次吃虾，觉得味道很好，一下子吃许多，结果造成消化不良。尝试新食物时，要让孩子慢慢适应。3.合理控制饮食。幼儿期是发育的另一个高峰，喂养要定时定量，使其内脏更好适应。▲