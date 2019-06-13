航空总医院普外科血管外科专业组主任医师 任师颜

走路多了、坐久了、站得时间长了，感觉腿疼不适是一种常见情况，因而很多人都对腿疼不当回事。但如果老人的腿疼有以下特点，可不是仅仅揉一揉就能缓解的。

下肢疼痛很常见，但原因复杂，以下情况多见。1.如果臀部、大腿后侧、小腿外侧至跟部或足背感觉麻木或疼痛，可能是腰椎间盘突出症，建议咨询骨科医生。

2.如果是关节部位肿胀、疼痛， 比如游走性疼痛，即关节疼痛不固定，一段时间一个关节痛，一段时间换另外一个关节，可能是风湿性或类风湿性关节炎，建议到风湿科就诊。这类患者平时应注意保暖，四肢特别是手脚避免受凉。

3.老年患者若患有高血压、高血脂、糖尿病或冠心病，步行一段时间后感觉腿疼，需要休息才能缓解，步行后再次出现腿疼，在医学上称为“间歇性跛行”，是下肢动脉狭窄闭塞导致缺血的表现。建议这类患者到血管外科就诊，检查下肢足背动脉搏动情况，做下肢血管彩超、动脉CT血管造影等，然后接受相应治疗。 如果患者步行距离大于200米，原则上不用手术，可采取保守治疗，每天步行锻炼，结合药物治疗。

4.如果患者多年静脉曲张，出现下肢肿胀疼痛，可能是静脉血栓，要咨询血管外科，做下肢静脉彩超，根据血栓的情况选择抗凝溶栓或做微创手术。

5.如果是肿瘤患者，出现下肢腿疼，需要注意有无血栓形成或骨骼癌转移，建议咨询骨科、肿瘤科医师，做腰椎磁共振检查等。▲