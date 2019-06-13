绝经后 血脂就高上来了

血脂是血浆中的中性脂肪（甘油三酯和胆固醇）和类脂（磷脂、糖脂、固醇、类固醇）的总称。研究表明，在45~50岁前，女性的血胆固醇低于男性。而绝经后，女性血脂代谢紊乱的患病率显著高于男性，血清总胆固醇（TC）、低密度脂蛋白（LDL）和甘油三酯（TG）升高，高密度脂蛋白（HDL）水平明显下降。这可能与体内雌激素水平逐渐下降，导致LDL受体活性减低有关。

雌激素对血脂代谢的影响很大。它可以增加乳糜微粒、残粒在肝脏的清除速度，减少脂质在肝脏的堆积，促进人体自身的脂质清除；增加肝脏中极低密度脂蛋白（VLDL）的分泌，使肝脏摄取LDL增多；增加肝脏摄取LDL的速度；促进HDL的合成代谢, 升高HDL水平；促使胆酸分泌增加,加速胆固醇从体内的清除。

同时，绝经后女性通常面临生活方式的转变。比如会有相对小的生活压力、相对充足的个人时间、朋友聚会多、运动减少、体重增加等。饮食方面，摄入过多高胆固醇和高饱和脂肪酸，摄入热量过多引起超重和肥胖，是血浆胆固醇升高的一个重要因素。进食高糖食物（如蛋糕、巧克力、含糖饮料等）可引起血糖升高，刺激胰岛素分泌，出现高胰岛素血症，进而促进肝脏合成TG和VLDL增加，引起血浆TG浓度升高。饮酒也可导致体内脂质合成率增加、减慢TG的分解代谢。

随着年龄的增加，女性体内的胆汁酸合成减少，也会导致胆固醇含量增加。除体重因素外，年龄本身也可使血浆胆固醇水平增加。

另外，糖尿病、甲状腺功能减退、胆道结石、胆汁性肝硬化、肾病综合征等系统性疾病，以及口服糖皮质激素、噻嗪类利尿剂和β受体阻滞剂等，均可导致脂蛋白代谢异常。由于糖尿病、甲状腺功能减退是高脂血症的合并症，在被检测出高脂血症时，要提防这类疾病，防止漏诊。

进行血脂检查前的最后一餐要忌食高脂肪食物，不要饮酒，并应空腹12小时以上。首次检查发现血脂异常，应在2~3周内复查，若仍属异常，则可确诊。