国家卫健委抗菌药物导向计划启动 推动社区获得性肺炎规范化诊疗

6月2日，由国家卫生健康委员会抗菌药物临床应用与细菌耐药评价专家委员会，联合中国初级卫生保健基金会主办，拜耳医药保健有限公司支持拜耳医药保健有限公司支持，在京召开了“推动中国抗菌药物管理建设之抗菌药物导向计划（ASP计划）——多学科诊疗模式（MDT）处方点评在抗菌药物管理中的应用” 全国启动会。会议围绕常见感染性疾病——社区获得性肺炎（CAP），在CAP的规范化诊疗、国际指南的适用性、我国目前该领域存在的问题、抗菌药物的管理政策与实施方案等内容进行了介绍和讨论。

国家卫生健康委员会医政医管局相关负责人指出，世界各国都高度重视细菌耐药问题，我国更是出台了一系列政策，对临床和畜牧业等的抗菌药物应用进行严格管理，取得了有目共睹的成绩。在未来的工作中，一方面要巩固已经取得的成绩，另一方面要着眼仍然存在的问题，进行针对性地解决。国家卫生健康委员会抗菌药物临床应用与细菌耐药评价专家委员会此次以常见病——CAP为目标，就其临床诊治的合理性以及管理评价的规范性进行调研和示范，是很好的方向。我们需要这样的大处着眼，小处着手的布局和实施能力。同时，一旦在首批参与单位获得了成功经验和解决方案，还应在更广大范围内垂范，包括基层医疗机构，肺炎在这些机构中是更常见疾病，更需要规范起来的。在保障老百姓健康和医疗质量方面取得实质性进步，强基层是至关重要的。最后，还应考虑到，肺炎只是众多感染性疾病中的一种，还有很多其他类型感染，都需要在规范诊疗和抗菌药物管理两个方面做好，才能保障患者的治疗利益。

国家卫生健康委员会抗菌药物临床应用与细菌耐药评价专家委员会办公室主任徐英春教授详细介绍了ASP计划的项目背景。经过8年的抗菌药物管理，取得了一定的成绩，但还是要注意到耐药趋势并没有得到全面遏制，抗菌药物管理政策落地执行的程度及规范性不一。基于此， ASP计划将从抗菌药物临床合理应用及管理等多方面，通过多学科协作的方式，制订并提供基于临床诊疗需要的CAP临床路径，规范诊疗行为和临床药师对CAP用药处方的点评标准，帮助医院切实落地执行ASP，提升对抗菌药物规范管理的重视程度和管理政策落实，促进抗菌药物合理使用、提升我国临床常见感染性疾病CAP的诊疗水平。

北京协和医院的马小军教授作为ASP临床负责人，综合国内外 CAP诊疗指南，将《CAP临床路径规范诊疗标准和路径》征求意见稿向与会专家进行了介绍、分享。重点介绍了由临床医生、药师、临床微生物及相关学科组成的抗菌药物合理应用及管理专家队伍应该如何围绕患者治疗利益，发挥多学科的作用，以规范临床感染性疾病诊疗为左手，以保障规范诊疗的抗菌药物规范管理模式为右手，以CAP为先期目标，把规范诊疗路径和科学管理方法传播出去，不断取得实际进展，从根本上达到国家和政府对抗菌药物管理的要求，从而在保障患者治疗利益的前提下，减少医疗支出，让更多患者受益。马小军还强调，这个即将启动的项目是调研和规范兼备的非强制性、非惩罚性、非评优性多中心项目，重点是发现问题，提出解决方案，在3年的时间内，达到规范CAP诊疗的目的。在此基础上，逐步扩大病种，在巩固成绩的同时，逐一解决感染性疾病诊疗领域内存在的问题，从而让患者满意，让国家放心。

来自北京大学药学院史录文教授作为ASP药学负责人，和北大医院周颖教授一起介绍了《CAP合理用药处方点评标准及流程介绍》，处方点评总则是根据相关根据相关法规、技术规范，对处方书写的规范性及药物临床使用的适宜性（用药适应证、药物选择、给药途径、用法用量、药物相互作用、配伍禁忌等）进行评价，发现存在或潜在的问题，制定并实施干预和改进措施，促进临床药物合理应用的过程。

来自武汉大学医院管理研究所林丽开副所长分享了《抗菌药物的临床应用管理》的报告，系统回顾了国家的有关政策和工作机制；指出我国抗菌药物临床应用管理方面的主要问题，比如地区间、临床医疗机构间的不平衡、技术支撑体系的不健全、信息化管理体系和感染预防监测与控制不完善，并针对这些问题提出建议。

另外，北京医院医疗保险管理处张群处长详细介绍了诊断相关分类DRGs付费政策、DRGs付费的医保支付方式改革将更促进基于临床路径的诊疗，进一步推动合理用药。四川大学华西医院的康梅教授对于我国呼吸道感染常见病原体的耐药变迁进行了详细解读，接下来索瑶教授和来自广东中山医院的陈杰教授实际重症CAP病例与大家分享了相关学术信息和经验，从实战角度分析了该项目的必要性和可行性。与会专家和学者纷纷表示了对项目的支持以及尽早落地的期待。

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