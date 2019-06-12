尿毒症患者大量饮水引起心衰
炎炎夏日，很多人饮水量大增，但不是所有人都能在酷暑畅饮。近日，尿毒症患者黄大爷因饮水过多导致心衰，住进了湖南省人民医院马王堆院区肾内三科。
黄大爷患尿毒症多年，一直在医院血透室规律透析，医生要求他严格控制每日饮水量。最近天气炎热，老人经常觉得口渴，就没有严格遵照医嘱，饮用了大量的水和饮料。入院时，黄大爷呼吸困难，只能端坐或半卧，无法平躺。经治疗，黄大爷的心衰症状明显缓解。
省人民医院马王堆院区肾内三科主任吴鹰主任医师提醒，哪怕是在炎炎夏日，肾病患者口渴难耐也不能畅饮。肾脏是人体的排泄器官，人体摄入的水分大多通过肾脏排出。正常人摄入水分多，排出尿液也会相应增多。然而，尿毒症患者由于肾脏功能严重破坏甚至丧失，以至于只能排出少量尿液甚至无尿。这类人群摄入过多的水分，会加重肾脏负担和循环负荷，从而引起水钠潴留，导致血压升高、水肿加重，甚至急性心衰、肺水肿，如果不及时治疗，会危及生命。摄入过多的水分，还会使透析期间体重增加过快，血液透析时脱水量多，一方面血压不易控制，忽高忽低，导致低血压的发生并增加心脏负担；另一方面会使透析后口渴感更加明显，从而进入恶性循环。(全媒体记者 徐媛 通讯员 孙珍梅)
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