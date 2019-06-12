莫名头晕，挺一挺就会过去？

进入仲夏，有些人经常出现头晕的感觉。没吃饱会晕、睡不好会晕、劳累了会晕、心烦了会晕……不少人认为头晕是小事，挺一挺就会过去。

长沙市第一医院神经内科二病区副主任医师余孝君近日向记者介绍，近3年来，病房收治眩晕症患者1600余例，门诊随访病人3000余例。她表示，一些莫名的严重头晕，有可能是疾病在作祟，若不规范诊治，可能错失最佳治疗时机。

找出诱发因素能积极促进治疗

典型病例

长沙某外企的张小姐工作压力大，总靠浓咖啡提神。每过一两个月，她就得在家休几天，因为她总看到眼前有闪光，随之左侧头部搏动性痛，从前额蔓延到后脑勺，感觉恶心、想吐、眩晕，不敢睁眼、不敢动，还怕灯光，烦别人说话。

小王是一名运动健将，平时爱打乒乓球。最近一次打球后，他冲了凉水澡，出现流鼻涕、咽痛，没有引起重视。一周后，他突然出现眩晕、恶心、呕吐、大汗淋漓，被紧急送往医院。

专家提示

“张小姐的症状，属于一种常见的眩晕疾病即前庭性偏头痛，也称偏头痛相关性眩晕。”余孝君介绍。这种疾病往往有一些诱因，如劳累紧张、情绪改变、睡眠不好、气温变化、月经期等，也可能因食用红酒、奶酪、咖啡、腌菜、干果等引发。当出现眩晕、头痛急性发作时，需要进行止痛、止晕、止吐处理。缓解期要保证良好的睡眠，注意生活习惯，避免诱发因素。

小王的眩晕，被医生确诊为前庭神经炎，即前庭神经及其末梢感受器出现了炎症，导致其功能出现障碍，继而出现平衡障碍。小王眩晕剧烈、不敢睁眼时，医生使用了止吐、镇静、小剂量激素抗炎及神经营养的药物。同时，医生还指导他的眼、手、身体针对性地动起来，进行前庭康复训练。余孝君指出，此症如果治疗不及时，患者可能长期处在晃晃悠悠的状态。

此外，还有些因素也可引发头晕，如外耳道耵聍、异物、外耳道炎症等；创伤、感染、肿瘤、癫痫等；血压异常、心率失常、贫血等；甲状腺功能亢进或减退；抑郁、焦虑等精神因素；重症肌无力、青光眼等；酗酒、药物不良反应、中毒；高温、酷暑、严寒、高海拔环境变化等。

眩晕患者可随身常备晕车药

典型病例

中老年人的头晕，常见的大多是因血压、血糖、贫血等明确病因引起的。市民刘爹爹的头晕，原因是突发脑血管疾病。刘爹爹早上起床时突然感觉头晕、走路不稳，不一会就说不出话了。

送入医院后，医生确诊刘爹爹患的是急性脑梗死，俗称中风，所引发的头晕为中枢性眩晕，常伴随的症状包括语言障碍、口角歪斜及肢体活动障碍等。所幸就医及时，刘爹爹没有遗留中风后遗症。

专家提示

“头晕背后的原因复杂，应及时到医院眩晕门诊进行鉴别诊断和治疗，争取以最快速度、最佳方案，取得最好的康复效果。”余孝君表示。

一旦出现头晕，如何缓解？余孝君认为，眩晕发作时，应立即坐下或抓住旁边物体，防止跌倒引发意外伤害。眩晕发作期，最好静卧，以侧卧为主，防止呕吐所致的误吸甚至窒息。

日常生活中，眩晕患者身边可常备一些晕车药，以便疾病发作时服用，可明显减轻眩晕症状，发作时，患者应尽量避免灯光照射或其他强光刺激。

特定的眩晕患者，应按医嘱服药，如梅尼埃病、精神源性头晕、前庭阵发症等，切忌突然停药。同时，建议患者记眩晕日记，特别是诊断尚未明确或者发作频繁的患者，记眩晕日记不仅可以掌握疾病的发作规律，还可为医生提供确切的眩晕发作信息，更好地帮助治疗。

严重平衡功能损害者要防意外

典型病例

最近半年来，王女士易心烦、爱发脾气，出现焦虑情绪，睡眠质量较差。逛商场或到人多的地方，就会有轻飘飘、醉酒样摇晃的感觉，歇一会儿又稍微好转。

王女士来到医院神经内科就诊，经医生进一步检查，确诊为慢性主观性头晕。该病表现为对运动及空间的高度敏感，躺着还好，动起来头晕就明显。经积极抗焦虑、心理疏导、行为干预及前庭康复治疗后，王女士回归了正常生活。

专家提示

“除慢性主观性头晕外，还有一种良性阵发性位置性眩晕，俗称耳石症。”余孝君介绍，有的患者只要往床上一躺，就会感到天旋地转、大汗淋漓、恶心、想吐，只能坐着睡觉。耳石是体内正常的碳酸钙结晶，因炎症、外伤、骨质疏松、内耳缺血等原因，导致耳石脱落，并随头位重力的变化，在内耳流动，刺激内耳异常兴奋导致头晕。对此，需要通过复位治疗来促使脱落的耳石重新回到正常位置。

如何预防头晕？余孝君建议，积极参加运动、锻炼身体，每天循序渐进地进行快走、慢跑、跳广场舞或打太极、打乒乓球等。

饮食以富有营养、新鲜清淡为原则，按时规律进食，多摄入低盐、低脂食物，尽量避免可乐、浓茶、咖啡及腌制食品等可诱发疾病的食物，注意戒烟少酒；保证充足的睡眠，保持心情舒畅、情绪稳定。

有严重平衡功能损害的患者，应特别注意生活细节，如鞋子要舒适合脚，尽量不穿拖鞋；夜间起床活动要开灯，行走时使用辅助装置，如步行器或拐杖；对住所应进行适当改造以增加安全性，如减少房间的障碍物、放置防滑垫、加装扶手等。（记者 杨蔚然 通讯员 黄配 杨玲）