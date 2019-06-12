每天一杯番茄汁 有益心血管健康

研究人员发现，94名患高血压或处于高血压前期的志愿者研究结束时血压水平明显低于一年前，平均收缩压从141.2毫米汞柱降至137毫米汞柱，平均舒张压从83.3毫米汞柱降至80.9毫米汞柱。

依据美国心脏病协会指南，长期保持这样的血压降幅，二级高血压患者有望降为一级高血压患者。

日本东京医科齿科大学研究人员牵头的一项研究显示，一天一杯番茄汁可能有助降低血压和胆固醇水平，从而降低心血管疾病风险。不过，研究有多项局限。

研究人员招募184名男性和297名女性志愿者，让他们每天随意饮用不加盐的番茄汁，为期1年。结果，志愿者人均每天饮用215毫升，相当于不到1杯。在研究开始和结束时，研究人员检测志愿者的血压、甘油三酯、胆固醇以及空腹血糖水平。

研究人员评估62名糖耐量受损且没有接受治疗的志愿者，发现他们没有明显改善。另外，127名甘油三酯和胆固醇水平异常的志愿者一年后甘油三酯和有助疏通动脉的高密度脂蛋白水平没有变化，不过，能对动脉造成伤害的低密度脂蛋白水平明显降低。

值得一提的是，调查问卷获得的结果显示，志愿者一年间生活方式没有显著变化。

研究人员在最新一期《食品科学与营养》刊载的论文中写道，这项研究显示，番茄或番茄制品可能降低血压、胆固醇水平，从而有益心血管健康。研究人员认为，这或许因为番茄含有多种生物活性化合物，包括类胡萝卜素、维生素A和伽马氨基丁酸。

不过，今日医学新闻网站认为，这项研究有多项局限，不足以说服人们改变饮食习惯。研究资助方是番茄食品品牌拥有者，研究样本较少且研究对象居住在同一地区，研究人员没有评估志愿者其他饮食习惯。（据新华社）