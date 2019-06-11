宅在家中静坐不动，当心血栓盯上你！

来自国际血栓与止血学会提供的资料显示：在美国，每年有10万至30万人死于静脉血栓，相关住院人数超过50万。在欧洲，每年有50万人死于静脉血栓。在中国，静脉血栓形势可能同样严峻。北京清华长庚医院血管外科主任吴巍巍教授强调，要远离血栓，“动”是最有效的防控措施。

血栓 多见于下肢

血栓形成是指在动脉或静脉中形成血栓，是三大致死性心血管疾病（心脏病、中风和静脉血栓栓塞症）的根源。其中的静脉血栓栓塞症是指在腿部和肺部发生血栓，不像心脏病和中风那样被人重视。

血栓可发生在体内任何部位的血管内，静脉血栓发生率高于动脉血栓，两者比例可达4∶1。在一组内科尸检资料中，静脉血栓占40%至60%，但只有11%至15%为临床诊断。微血栓在尸检中相当多见，可达37.6%，多见于肺、肝、肾及脑部。静脉血栓可发生在下肢、肝脏、盆腔、阴道旁等部位的静脉中，但以下肢多见。

总之，只有少数人了解这些血栓和它们威及生命的后果，许多医生未能尽早诊断也未能对其进行正确的预防或者治疗。所以，很多人死于这个可预防的疾病。

不动 是高危人群

近年来，随着人们饮食习惯和生活方式的改变，全球静脉血栓栓塞症患者的发生率也在逐年上升，我国每年因肺栓塞住院的人数增加4倍。说到血栓，许多人认为是老年人的专利，其实并非如此。吴巍巍说，孕妇、久坐不动的上班族、经常长途飞行的出差族以及需要长时间卧床休息的病人，都是静脉血栓的高危人群。他说，在协和医院时，一年就治疗过20多位发生静脉血栓的孕妇。

血栓的发生主要有三大原因：包括长时间住院、手术（尤其是髋关节、膝关节和癌症手术）和长时间不运动。由于深静脉血栓常起源于小腿的深静脉，可部分或完全阻断静脉血流，在大多数情况下，患者并无明显的症状，往往容易在疾病初期被忽视。随着病程进展，有时患者会出现一条腿疼痛或压痛肿胀，多从小腿开始，踝关节和足部出现发红或明显的变色并伴有发烧。

可怕的是，无论患者是否有症状，血栓都可能会脱落，栓块随着血流经过心脏到达肺部，从而阻塞肺动脉，这会导致患者呼吸急促、胸痛和心率加快，甚至因肺栓塞而发生猝死意外，这是深静脉血栓最严重的后果。

锻炼 可减少风险

任何人都会有因为久坐不动而患血栓的风险，也就是说，深静脉血栓形成和肺栓塞，可以发生在任何年龄的任何人身上。事实上，每静坐一个小时，患深静脉血栓形成的风险会增加10%，坐90多分钟使你膝关节血液循环降低50%。但这并不意味着静脉血栓不可预防。吴巍巍建议：“想远离静脉血栓栓塞症，关键在于采取有效的预防措施，多增加运动，可以有效预防静脉血栓的形成。”

吴巍巍同时提醒说，不少重病患者术后需要长时间卧床休养，家人最好每隔三四小时帮病人按摩双腿，每次30分钟；或每隔两小时一次，每次按摩15分钟。还可以用专门的充气式按摩椅替代人工按摩，促进血液循环，减少血栓发生的几率。

久坐、开车或坐飞机都要弯着膝关节，导致血液循环不畅。要花一点时间站起来走动，伸展腿部。如果工作时不方便站起来活动，还有一个隐蔽的方法，那就是“勾脚”。对于办公一族，每坐90分钟，就应提醒自己“勾脚”。方法是将脚伸直，整个脚往上勾10下，速度和节奏都没有严格要求，这样能促进腿部血液流动。

此外，建议高危人群要注意预防静脉栓塞，肥胖、有静脉曲张病史、糖尿病、长期不活动及长时间住院的人群更要特别注意。日常还要注意多喝水，因为如果血液水分少会使血液黏稠。还可以买专门按摩小腿的按摩椅，穿静脉曲张袜等。

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如何判断是否自己有风险？

腿部和肺部的血栓会发生在任何年龄的人身上。有些人的身上不会出现一些预警体征或者症状。所以，对于每个人来说，了解哪些风险因素、体征、特定事件或者状况能够引起或者引发血栓的形成是非常重要的。

长时间住院会导致2/3以上的患者出现腿部血栓。这是可预防的医院死亡的首要原因。

手术尤其是髋关节或者膝关节手术，还有癌症手术，会给患者带来更大的风险。

长时间不运动：例如，需要卧床休息或者长途旅行时没有站起来或者来回走动也会增加你的风险。

其他不能控制的风险因素包括：

孕妇：如果孕妇本身肥胖或高血脂，会使血液黏稠；若还有静脉曲张，加上妊娠，那么静脉血栓的风险会更高。怀孕期间不能随便用药，这时穿弹力袜（静脉曲张袜），是预防下肢水肿非常好的方法。

高龄：80岁的人所承受的风险是40岁人的5至6倍。

家族史：家人曾经出现血栓，会增加静脉血栓的风险。

肥胖：肥胖人患静脉血栓栓塞症的风险是非肥胖者的2至3倍。