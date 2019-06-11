国人脱发年龄提前20年！拯救脱发，学会这几招

国人脱发年龄提前了20年！据中国健康促进与教育协会此前公布的“中国脱发人群调查”，我国成年男性中平均每4人就有1名脱发者，其中以20至40岁男性为主，30岁左右发展最快，这比上一代人的脱发年龄提前了20年！想要打好头发保卫战，这些你一定要知道。

脱发类型分两种

中日友好医院毛发医学中心主任医师杨顶权教授介绍，脱发主要分为两种，一种是生理性脱发，如产后脱发、老年性脱发及季节性脱发，都属于正常生理现象，不用过度担心。

还有一种是病理性脱发，指毛囊或头发异常、过度脱落，出现发量明显减少或斑状脱发。常见有雄激素型脱发、甲状腺紊乱型脱发、贫血型脱发等。

对于病理性脱发，及早发现并对症治疗或可免于“秃顶”的尴尬。然而，很多人没有意识到掉头发也是一种疾病，七成患者没有寻找脱发的解决方案。

自测做个拉发试验

复旦大学附属华山医院皮肤科副主任医师徐峰介绍，初步判断病理性脱发，可自己做个拉发小实验：

5天内不洗发，用拇指和食指拉起一束毛发，大约五六十根，然后用轻力顺毛干向发梢方向滑动。计数拔下的毛发数，少于6根为阴性，可属于正常生理性脱发。超过6根以上为阳性，表明有病理性脱发。

一旦在照镜子时或同事发现你头发变稀时，实际你的头发已经少了30%左右。建议及时去医院毛皮肤科或发专病门诊就诊。

如果觉得5天不洗头太麻烦，也可用这种方法简单观察。杨顶权教授表示，正常人每天会脱落约50-100根头发，与此同时，每天也会有大约等量的新生毛发“发芽”，维持正常的发量不变。如果每天脱发超过100根，超过3个月以上就要提高警惕。

防脱发记住两个妙招

日常生活中防脱发，中医也有很多小妙招。

吃黑芝麻

中国中医科学院广安门医院食疗营养部主任王宜推荐，黑芝麻250克，炒熟，加白糖拌匀，每日早晚1次。适用于头发早白易脱，伴有贫血。也可以取核桃仁、黑芝麻各250克，赤砂糖500克，核桃仁、芝麻共炒熟，赤砂糖加水熬至稠黏状，放黑芝麻、核桃仁，调匀冷却切块，时时服食。

勤梳头发

西安市中医医院针灸推拿康复科主任医师安军明介绍，将两手五指分开如梳，伸入头发之间，用五指指腹从前额梳到后脑勺，后脑勺有一块突起的骨头，可以稍微用劲一点按揉下部的凹陷处，有利于疏通血液到毛发，达到养发的目的，经常梳理还可以乌发、亮发。



本文参考资料：

①《健康时报》2018-06-05《男性脱发 做个拉发实验》

②《健康时报》2017-10-07《防脱发揉玉枕穴》

③《健康时报》2017-11-07《防脱发别指望洗发水》

④《健康时报》2015-12-10《脱发吃点黑芝麻》