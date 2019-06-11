创新引领，从这里看到健康产业的未来

■博鳌亚洲论坛全球健康博览会开幕。

□青岛日报/青岛观/青报网记者 孙 飞

博鳌亚洲论坛全球健康博览会不仅是健康中国的缩影，也是世界健康产业的投影。6月10日上午，本次博览会综合馆甫一开馆，便有众多市民慕名前来“尝鲜”，成为博鳌论坛全球健康大会最有人气的所在。

展出面积1万平方米的综合馆，汇聚了58家来自前沿医药、尖端设备、生物科技、智慧健康、社会保障、公共服务等领域的企业与组织，“零距离”展示了中国乃至世界大健康产业的发展趋势、发展动态和发展水平。记者在现场看到，人工智能、5G、大数据、云计算等与医疗健康产业的紧密结合是综合馆的一大亮点，而在插上“互联网+”的翅膀后，这一阳光产业有望实现飞跃，从而更好地满足人民群众日益增长的美好生活需要。

智能导诊机器人来了！

在宁夏“互联网+医疗健康”示范区成果展区域，由科大讯飞研发的智能导诊机器人“晓医”吸引了众多市民的眼球。得知智商颇高的“晓医”可以与人对话交流，市民魏震试探着问“我头晕怎么办？”“晓医”不假思索地回答道：“建议您挂神经内科”。看到这个问题难不住“晓医”，魏震接连发问：“有哪些专家上班？”“该到哪里去挂号？”对此，“晓医”对答如流，魏震情不自禁地竖起了大拇指。

银川市第一人民医院信息中心主任袁方告诉记者，这家以“互联网+医疗健康”而闻名的医院目前配备了两个这样的智能导诊机器人，“实际上，这个机器人的功能远比我们现在看到的强大，不仅是指路，它甚至可以给患者带路。而且你看，研发方在这个机器人上预留了刷身份证和医保卡的区域，将来患者可以直接通过它挂号。”袁方认为，随着5G时代的来临，智能导诊机器人将大有用武之地，“借助速度更快的5G网络，它的各方面能力会大幅提升。”

袁方还向记者介绍了一款小巧玲珑的智能移动心电仪。她表示，这款心电仪主要配备在急救车上，可在第一时间对患者进行心电监测，“不仅能直接打印心电图，还可通过内置的上网设备把心电图即时传送给坐镇医院的医生。”

眼底相机等多款“神器”受追捧

自综合馆开馆后，爱康展区的两台人工智能眼底相机前便随时可见排队的人群。据介绍，这款眼底相机只需两分钟，便可完成对双眼视网膜的全面拍摄，并在第一时间将拍摄成果传送至庞大的数据库，通过与已有海量信息的比对，对早期病变或相关隐患进行筛查。除了眼健康问题外，这款眼底相机还能自动识别高血压、高血脂、糖尿病、慢阻肺等健康风险。

记者在现场看到，在完成检查后，受检者往往只需要几十秒，便可以通过手机接收到检查报告，其中包括视网膜、视神经、血管、黄斑、脉络膜的信息。79岁的李素珍老人和81岁的丈夫李志信家住市北区济阳路，专程前来本次博览会的两人均免费体验了眼底照相。李素珍告诉记者，她认为检查结果还是非常准的，因为自己本来就有眼底动脉硬化的问题，这次又被查了出来，“感觉挺神奇的，只用了两三分钟检查报告就出来了，这效率也太高了。”

来自杭州的一家企业，在自家展区推介了两款物美价廉的“神器”——价格2000多元的贴片式心电动态记录仪，只需贴在左胸即可在长达一周的时间内持续进行心电监测，自动识别12种心律失常情况，准确率高达99%；价格1000多元的智能可穿戴式止鼾腰带，可对打鼾者进行有效干预且不影响其睡眠，能把打鼾频率显著降低90%以上。

腾讯布局

“互联网+医疗健康”

作为互联网巨头，腾讯近年来不断加大在“互联网+医疗健康”领域的布局。在本次博览会上，腾讯也在综合馆设立了展区，而其通过人工智能3分钟诊断帕金森病的技术效率远超专业医生，令人啧啧称奇。

目前，全球有500多万名帕金森病患者，其中有近300万在中国。帕金森病患者在发病初期很难进行诊断，即便是经验老到的医生也要花费半小时乃至更长的时间，而腾讯借助人工智能进行判断只需要短短3分钟。据介绍，在诊断帕金森病时，腾讯开发的这套人工智能系统会对受检者进行视频扫描，在其身体的关键位置进行标注，然后通过相关模型，来判断受检者在行为动作上与正常人是否存在差别，这些差别在初期很难通过肉眼观测，但利用这套善于明察秋毫的系统，就可以快速地进行识别。

腾讯展区的工作人员表示，这项技术目前还处于试验观察阶段，在技术成熟后，受检者无需去医院，只要在家里根据要求拍摄一段视频，人工智能系统几分钟后就能给出诊断结果。除了初期诊断，在帕金森病的后续治疗中，这套系统也可以实时观测患者的各项数据，方便医生针对患者的不同情况制定专属的治疗方案。

北京道航寰宇科技有限公司，在本次博览会上重点推介了由其研发的体感反馈训练系统。健身爱好者的每一个动作都会被摄像头精准捕捉，然后与示范动作进行比对，系统会自动计算出拟合度，健身时你还可以带着监测心率的耳夹，系统会根据你的心率变化，来判定你的平和度。另外，通过这套体感系统，你还可以参与自由搏击、滑雪等体感游戏，在家里就可以进行有氧、无氧相结合的全身锻炼。

6月11日、12日，博鳌亚洲论坛全球健康博览会综合馆将继续面向公众免费开放，这里还有很多精彩和惊喜等着大家。（记者 孙 飞）