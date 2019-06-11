滥用保健品八旬老人乳腺增生
医生：男性不要长期服用雌激素丰富的产品
平日爱运动还爱养生，八旬老人方先生一向身体健康，但最近，他发现胸部竟然莫名地鼓了起来，到医院一检查发现竟然是患上乳腺增生。
今年87岁的方先生家住古田，一直是街坊里出了名的“养生达人”，平日，方先生饮食讲究，坚持运动，每天还服用蜂王浆、维生素等好几种保健品。虽然身体素质不错，但方先生一直为一件事情感到尴尬：最近两年来，方先生一直觉得胸前胀痛，尤其是最近几个月，胸部还能摸到硬块。为此，老人格外担心，赶紧来到武汉市第四医院就诊。
接诊医生触诊发现患者的胸部能够明显摸到硬块。彩超检查发现，方先生两侧胸部下方都有一块类似于女性乳腺腺体的组织。医生诊断，老人患上了男性乳腺发育症，通俗来说就是乳腺增生。得知自己的病情，方先生诧异万分，“男人还能患乳腺增生？”
据该院甲乳外科刘峰医生解释，方先生这种情况并非特例。这与男性体内的雌激素分泌增多或者雄、雌激素比值降低有关。
经过询问医生得知，方先生平日常常服用一些保健品，如蜂王浆、西洋参、维生素，家里还有一些此前购买的“三无”保健品。刘峰医生分析，蜂王浆、蜂蜜、西洋参等保健品中都含有雌激素，“三无产品”更是成分不明，方先生出现这种情况很可能是过度服用保健品造成的。
刘峰提醒，男性摄入保健品一定要注意成分，不要长时间服用含有丰富雌激素的产品，以免引起体内雌激素过高。（记者刘晨玮 通讯员程馨玉 陈梦圆）
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