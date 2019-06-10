阿斯利康中国首次发布公益白皮书 庆祝志愿者项目十周年

6月10日，阿斯利康在青岛发布中国公益白皮书《以梦为马 益路同行》，并举办志愿服务十周年庆典及志愿者年会。当天，阿斯利康中国总经理赖明隆，阿斯利康中国副总裁、企业事务及市场准入部负责人黄彬，阿斯利康中国副总裁、合规部负责人严立韵等阿斯利康中国管理层出席了十周年庆典，并与优秀志愿者代表进行了分享与交流。庆典上，阿斯利康宣布向青岛以琳自闭症学校捐赠电脑和学习教具。据悉，自2009年，阿斯利康便持续开展志愿者活动，至今已整整十年。截止到目前，阿斯利康已经培养出两千余名志愿者，活跃在全国近30个城市，通过形式丰富的志愿活动助力健康公益的发展。

除了志愿者活动，在本次发布的《中国公益白皮书》中还收录了阿斯利康近年来积极推动的多项公益活动，在患者援助、精准扶贫、基层帮扶、志愿活动、科学启迪、环境保护、抗震救灾等方面践言践行，为健康中国、健康社会、健康地球贡献力量。

对此，阿斯利康中国总经理赖明隆介绍说：“青岛是阿斯利康志愿者项目的起源地，感谢青岛市政府及社会各界多年来给予我们的大力支持，帮助我们推进多个公益慈善项目，鼓励阿斯利康以实际行动积极回馈社会。公益事业是我们义不容辞的担当，也是阿斯利康实现可持续发展的基石。一直以来，阿斯利康秉承‘在中国，为中国’的理念，持续不断地投身多元化的公益项目，聚合社会和企业的多方力量，关注弱势群体，践行公益理想。”

健康扶贫，传递爱心

“在阿斯利康，我们鼓励员工成为志愿者，为那些需要帮助的人提供全力支持。”阿斯利康中国副总裁，企业事务及市场准入部负责人黄彬说。

阿斯利康一直非常重视社区发展，通过打造完备的志愿者团队，为社会的弱势群体，尤其是青少年提供帮助。自2013年阿斯利康全球“青少年健康计划”引入中国以来，阿斯利康志愿者为自闭症儿童、城市流动儿童传授健康知识、传播爱的温暖。此外，秉承着“扶贫先扶智”的理念，阿斯利康自2005年起对安徽临泉县、青海海东县、广东陆河县及山西兴县等偏远地区的学校也展开了长期定向帮扶工作，援建基础设施，捐赠学习生活用品。

阿斯利康也在健康领域持续开展多项扶贫工作，目前已深入西藏、新疆、四川、江西、陕西等多个贫困地区，组织医疗专家进行培训讲座，并进行药品及医疗器械捐赠。其中，阿斯利康支持“医路同行”援疆援藏及健康扶贫项目，覆盖了当地500余家医院，培训了1500余名医务、执教人员；2016年底，阿斯利康与中国人民对外友好协会启动了“彩虹桥工程”留守儿童健康促进计划，为留守儿童提供生理及心理的全方位关爱。同样，在历次抗震救灾上，阿斯利康也不遗余力积极支援。

心系患者，助力“健康中国”

“以患者为中心”是阿斯利康的核心价值观。阿斯利康联合多家慈善机构，开展了多项患者援助项目，涉及肿瘤、呼吸、心血管、代谢等疾病领域。 同时，阿斯利康也联合各方力量，通过“慈善+保险”的新模式减轻患者用药负担，给予患者更加全面的保障。

阿斯利康积极面向基层，助力基层医疗服务能力建设，开展了包括“健康中国行”在内的多项基层医疗培训项目，整合大城市大医院专家医疗资源优势，提高县级医院医疗服务能力。通过“极光计划”和“星光计划”阿斯利康不断致力于推动县、乡级医院的诊疗和管理水平。

履行环保责任，启迪科学创新

阿斯利康通过完善的安全、健康和环境策略（SHE），将“绿色阿斯利康”的理念渗透到公司内部各个层面，全方位打造绿色工厂、绿色建筑、绿色办公，以减少对自然资源的使用与破坏，助力推动环境的可持续发展。阿斯利康张江园区于2014年成为大中华区通过LEED-EB既有建筑运行认证的制药类企业项目。

自2011年开始，阿斯利康在中国推动“诺贝尔奖创新启迪项目”，定期邀请诺贝尔奖得主走进高校与研究中心，与学生、年轻科学家和科研工作者分享励志故事与见解。截至2018年底，该项目已在北京大学、复旦大学、中国科学技术大学、浙江大学等举办6届。

“2019年是阿斯利康进入中国市场的第二十六年。秉承‘以患者为中心’的核心价值观，阿斯利康除了不断把创新药物带给中国患者，还积极凭借自身优势，携手公益伙伴，搭建更广阔的公益平台，力争为健康中国、健康社会、健康地球贡献力量。” 黄彬说。

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