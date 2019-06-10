捐赠让7个生命获重生

前不久，随着一例角膜移植手术的成功，武汉大学人民医院器官移植团队在连续4天时间里，对一位死亡患者捐献的全部器官分别实施手术，帮助7个生命重获新生，刷新湖北省乃至中南地区的器官移植纪录。

26岁的艾鑫（化名）因车祸意外死亡。随后，家属向武汉大学人民医院人体器官获取组织（OPO）提出捐献所有器官，“希望孩子的生命能以另外一种形式延续”。经过专业判断，艾鑫的心脏、肝脏、肺脏、左右肾脏和两只眼角膜，均符合医学捐献标准。OPO协调员按照器官捐献相关程序，立即上报湖北省红十字会及器官捐献伦理委员会等相关部门，同时将相关信息上传至中国器官分配与共享系统。艾鑫捐献的7个器官（组织），与在武汉大学人民医院登记在册的7位等待移植的患者成功匹配。

移植专家介绍，除了眼角膜经过特殊处理，可以保存1周～2周外，心脏、肝脏、肺脏、肾脏等人体大器官，都必须在耐受冷缺血时间上限（6小时～24小时）之前，尽可能早地植入器官受者体内。

5月19日下午至20日凌晨，武汉大学人民医院两个院区、4大器官移植团队、50多位医疗专家一起上阵，在心血管外科、肝胆外科、胸外科、肾科（肾脏病与透析肾移植中心）以及麻醉科、手术室、重症医学科等科室密切配合下，在8个小时内将艾鑫捐献的心脏、肝脏、肺脏、左右肾脏成功移植，让5个生命重获新生。两只眼角膜也随后分别被成功移植给两位失明患者。（记者于梦非 特约记者杜巍巍）