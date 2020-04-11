重启·重生 武汉同济医院完成全面开诊后首例肝移植手术

“感谢所有的医务人员，也感谢捐献者。在武汉重启的这一天，我母亲也迎来了重生。”4月8日，秦阿姨等来供肝，华中科大同济医院器官移植陈知水教授主刀，顺利完成肝移植手术。

秦阿姨是湖北秭归人，今年68岁。2017年起因为肝硬化多次住院接受保守治疗。2019年8月起，肝腹水变得非常严重，整个腹部肿起，浑身无力，吃饭也没有胃口，脸色蜡黄。在当地医院治疗没有明显好转，到2020年2月时，病情已经非常严重。

秦阿姨的儿子到处联系医院，希望能让母亲接受进一步治疗。但此时，湖北省新型冠状病毒肺炎的防控形势非常严峻，他心急如焚。

“当时因为疫情，所以很担心医院会拒绝，但是同济医院在排除了新冠肺炎之后，评估了我母亲的病情，就给我们出具了接收函。”他辗转联系到同济医院，并办理好了高速通行证。

3月10日秦阿姨顺利被送到同济医院。当时秦阿姨的肝衰竭情况已经非常严重，医生预计秦阿姨可能只有2到3个月生存期，唯一的治疗方法就是肝移植。于是，秦阿姨一边住院接受治疗，一边等待合适的供肝。

“长期卧床让感染的风险大大增加，再等下去，她可能就会丧失移植的机会。”陈知水说。

4月8日，武汉“重启”。当天清晨，器官获取组织传来消息，一位脑出血患者自愿捐献器官。排查新冠后，同济器官移植医生对移植器官进行了全面评估，肝脏与秦阿姨的非常匹配，于是迅速实施捐献。

“4月8日，四平八稳，今天是我母亲的幸运日，手术一定会顺顺利利”，得到消息，秦阿姨的的儿子充满期待。

上午11点，手术正式开始。8个小时后，医务人员在严密防护措施下顺利完成手术。当天晚上9点，秦阿姨清醒，返回病房，目前恢复情况稳定。（通讯员 童萱）