维生素C能预防感冒吗？哈佛大学最新研究这样说！

(健康时报网端部记者 孔天骄)服用维生素C能预防感冒吗?哈佛大学最新发表的一篇文章表明，对于一些在严苛环境做大运动量的人来说，维C能预防感冒，但对于普通人来说，并没有什么作用。反而过量服用维C会导致腹痛、诱发痛风等问题。

哈佛大学官网文章截图

普通人用维C能预防感冒?

“我国维生素C片的药品说明书中，没有发现防治感冒的任何信息，普通人用维生素C预防感冒没有足够的证据。”清华大学附属垂杨柳医院临床药师陆红柳称，美国食品药品监督管理局也曾经指出，到目前为止，尚未发现任何强有力的证据证明，维生素C具有防治感冒的作用。

2007年发表在《欧洲临床营养学》上的一项研究表明，运动员(如滑雪运动员、参加训练的军人和马拉松运动员等)补充维生素C预防感冒的效果，远远高于普通人。对于普通人来说，维生素C防感冒的效果，几乎可以忽略不计。解放军总医院第三医学中心主任营养医师刘庆春称，感冒药按作用机理分类可分为抗过敏药、解热镇痛药、鼻黏膜减充血剂和抗病毒药。维生素C不具有解热镇痛、减少鼻黏膜充血和抗病毒的功效，能不能预防感冒有待证据证实。

过量服用维C会导致哪些后果?

“成年人每日维C所需仅为75~90mg。”陆红柳告诉健康时报记者，有试验证实，当每日摄入剂量超过400mg时，维C便可从尿液中排出，而酸化的尿液并不利于高尿酸患者体内尿酸的排出，从而增加了诱发痛风的风险。而当每日摄入2000mg以上维C时，还可能出现恶心、腹痛、腹泻等不适，并且可能干扰血糖检测。

“即使需要补充维生素，维生素C不是补得越多越好。过量服用维生素C可能会导致结石，包括输尿管结石和肾结石。”刘庆春补充，此外会造成对消化道的刺激，出现腹泻、胃酸过多等。

如何正确服用维C?

生活中，很多人会将一些大剂量维生素C片的保健品长期服用，以预防感冒，这样的做法也是不可取的。刘庆春提醒。

维生素C广泛存在于各类新鲜的蔬菜和水果中。陆红柳说，对正常人来说，如果日常膳食结构合理，无需额外补充维生素C。

“维生素C首选是从食物中获取，蔬菜如西蓝花、青椒、圆白菜；水果如山楂、大枣、沙棘，维生素C含量都很挺高。”刘庆春也认为，饮食中获取维生素C要比补充制剂好很多，蔬菜水果里除了维生素C外，还含很多其他营养素。若由于特殊因素，无法从食物中补充，应再考虑制剂营养素。