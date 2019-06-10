樱桃上市季！水果店老板告诉你，樱桃应该这么挑

色泽红艳、香甜可口的樱桃和夏天是绝配，然而，想挑到好吃的樱桃并没有那么简单，记住以下三点，帮你挑到好樱桃。

挑选：果柄选长

表皮完整

樱桃怕热，在露天运输或存放的话，都可能招致果蝇前来产卵。一般来说，果蝇产卵的樱桃表皮稍软甚至有破损，而且味道会发酸变质。挑选樱桃时，最好挑选新鲜的、表皮完好无小孔的果实，果型大小基本一致，无异形或残缺。如果担心樱桃里有虫，可放到淡盐水中浸泡后再吃。

颜色均匀

从颜色上来讲，在光照、通风良好的环境下生长的樱桃，颜色比较均匀，反之，樱桃颜色不均匀，口感受影响，花青素含量也有所下降。

果柄较长

果柄长短也能反映口感，细长果柄的口感优于短柄的，而短柄樱桃的水分优于细长的，还要看果柄的新鲜度，新鲜樱桃果柄坚挺，颜色自然。