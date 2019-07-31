樱桃、车厘子傻傻分不清？它俩区别大着呢

红如玛瑙，圆润饱满，一口咬下汁水在口中炸开……没错，它就是樱桃。夏季来临，樱桃纷纷上市，你是不是忍不住要多吃几颗呢？吃之前，可能忍不住问一句：“樱桃和车厘子是同一种水果吗？”

车厘子是不是大家都爱吃，甜甜的，脆脆的，而且大小刚刚好，一口一个吃起来不仅过瘾，营养价值还很高。唯一的缺点嘛，就一个字——“贵”。其实车厘子也是樱桃。樱桃的英文名叫cherry，复数cherries，音译就成了“车厘子”。

樱桃和车厘子有啥区别？

樱桃这种水果我国自古有之。车厘子属于进口樱桃，产于美国、加拿大、智利等美洲国家，它和樱桃的价格相差很多。国产樱桃颜色偏粉，外形小巧，皮薄柔软，属于“小巧玲珑型”。车厘子颜色暗红，皮厚个大，属于“膀大腰圆型”，也称大樱桃。市场上通常将进口的大樱桃称为车厘子，而国产的小樱桃称为樱桃。樱桃和车厘子，除了外形、个头、口感上的差异外，在营养成分上基本一样。

樱桃好吃，树难栽

樱桃树对水的要求非常高，水少了不行，水多了又容易闷坏窒息。遇上洪涝，精心栽培多时也可能功亏一篑。躲过了水旱灾害的树，还很容易得病而死。再加上我国樱桃比较软，采摘期又短，并且不耐储运，就逐渐被果肉硬实的车厘子取代了。

樱桃含铁量高

樱桃含铁量特别高，是苹果的20至30倍，常食可满足人体内对铁元素的需求，促进血红蛋白再生，既可防治缺铁性贫血，又可增强体质，健脑益智。樱桃虽然好吃，但也要注意不能多吃，否则容易上火。

如何挑选樱桃或车厘子？

挑选需要从颜色、个头、成熟度、新鲜度等几个方面考虑。

颜色：通常情况下，颜色深的较甜，颜色浅的发酸。

个头：大个的果肉韧性更好，小个果肉相对更柔软。

生熟度：成熟的樱桃和车厘子光泽好，呈现出圆润的光泽；暗淡无光、发蔫的则是不够成熟或者熟过了。

新鲜度：果梗是判断新鲜程度的重要标志。樱桃和车厘子刚采摘的时候，果梗为绿色，放久了，便开始发黑。