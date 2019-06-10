生命早期1000天 生长发育的“机遇窗口期”

“生命早期1000天”被世界卫生组织定义为一个人生长发育的“机遇窗口期”，不仅能影响婴儿时期的体格发育和脑发育，也关系到孩子成人后的健康——因此，开展生命早期的营养健康行动，对宝宝茁壮成长至关重要

联合国营养执行委员会指出，从怀孕到宝宝出生两岁（生命早期1000天）这个阶段很重要，它是预防成年慢性疾病关键的窗口期。如果在此阶段我们能够避免不良因素影响，特别是营养方面的影响，将是全球健康发展的最佳投资之一。因此，开展生命早期1000天营养健康行动，以提高孕产妇、婴幼儿的营养健康水平十分重要。

生长发育的“机遇窗口期”

生命早期1000天是指从女性怀孕的胎儿期（十月怀胎280天），到宝宝出生之后的两岁（720天），这1000天被世界卫生组织定义为一个人生长发育的“机遇窗口期”。

“生命早期1000天影响宝宝的一生。良好的营养和科学的喂养对于宝宝的体格、智力发育和免疫系统都至关重要，对提高整个国家的人口素质也很重要，所以要重视这1000天。”中日友好医院副主任医师李晓雯说。

研究表明，在怀孕6个月左右时，人脑细胞的增速就开始明显加快，一直到2岁，越往后就越来越平缓。2岁时脑神经细胞的分化基本上完成，可以达到成人的80%。所以，这个时期需要给宝宝以丰富的营养。

在早期1000天里，孩子的身体发育也非常快。通常1岁孩子的体重是他出生时的3倍左右，2岁时能达到出生时体重的4倍左右。身高上，宝宝出生时平均身长是50厘米，1岁能长到75厘米，2岁时基本达到85厘米。

国务院办公厅印发的《国民营养计划（2017-2030年）》提出，要通过6项重大行动提高人群营养健康水平。其中第一条就是推动生命早期1000天营养健康行动，提高孕产妇、婴幼儿的营养健康水平。

那么，女性怀孕期间有哪些注意事项呢？

李晓雯表示，如果早孕反应比较大，没胃口吃饭，先不要着急吃鱼肉蛋，而要保障一天至少150克的碳水化合物摄入量；同时要补充一些维生素，比如维生素B6可以止吐，维生素B2、B1、C可以减轻早孕反应。在合理膳食的帮助下，孕期比较理想的增重区间应为11.5到16公斤。需要指出的是，孕期可以适当活动，尤其到怀孕中晚期，更应该适当活动，以便于最后分娩。

李晓雯建议，妈妈们应尽量坚持6月龄内婴儿的纯母乳喂养；对7至24月龄婴幼儿的辅食选择，应遵循“循序渐进、从稀到稠、从细到粗、从少量到多量、从单一到多种”的原则。

“聪明的”母乳

北京大学公共卫生学院营养与食品卫生学教授张玉梅告诉经济日报记者，母乳里含有很多成分，可促使孩子免疫成熟和神经发育，促进孩子的肠道发育，促进孩子的代谢健康。

“一般来说，我们把产后5到11天的母乳叫过渡乳，过渡乳前面的母乳叫初乳。初乳里含有很多活性成分，可以抗感染、抗过敏、清除胎粪等。”张玉梅说。

与配方奶粉相比，母乳是聪明的宝宝营养源。因为，母乳会随着孩子的长大而动态变化。母乳里的阿尔法乳蛋白，在前3个月含量特别高。科学研究发现，阿尔法乳蛋白有免疫调节、抗致病微生物的作用。同时，母乳又是很细心、很稳固的。研究发现，母乳里含有可以促进婴幼儿胃肠道成熟和免疫发育的营养物质。

说到这里，就必须讲一讲肠道的重要性了。生物学家认为，人类体内有两个大脑系统存在，一个是众所周知的头部大脑，而另一个就是肠道，又被称为“肠脑”或“第二大脑”。

科学研究发现，由肠道细菌产生的许多化学物质（比如乙酸、丙酸和丁酸）可以刺激神经细胞，并产生电子信号被传送至大脑。肠道菌群或许会通过一种特殊的肠—脑轴来影响机体的大脑结构，以及很多大脑相关疾病的发生，比如阿尔兹海默症、帕金森病、抑郁症、自闭症等。越来越多的研究表明，一个人的情绪可以影响肠道菌群的组成；相反，某些肠道微生物也可能影响一个人的情绪状态。

“母乳喂养时的周边皮肤还可以产生一些有益健康的菌群，对于婴儿肠道菌群的形成有着重要帮助。另外，孩子如果顺产会更好，这些都给孩子打上微生物的烙印，有助于孩子将来的健康成长。”张玉梅说。

如何选择奶粉

母乳和奶粉相比，营养成分有何区别？如果没有母乳，要怎样选择好的奶粉？

中国疾病预防控制中心营养与健康所研究员霍军生表示，从营养学上来看，母乳蛋白质含量低于牛乳，但它的蛋白质大多是以乳清蛋白为主，这是一种小分子蛋白，非常容易被婴儿消化吸收，且不容易产生任何不适。而牛乳80%都是分子量巨大的酪蛋白，这是它们在蛋白质上的主要核心差异。

在脂肪方面，母乳的脂肪含量要高于牛乳的脂肪。婴儿刚出生时，胃只有乒乓球那么大，吃不了多少东西，而脂肪量高的母乳可以提供更多能量。在碳水化合物方面，母乳里有一类小分子碳水化合物，叫低聚糖，它的含量丰富，种类和数量都要高于牛乳。另外，母乳的维生素C含量远高于牛乳，更适合婴儿。大家会说牛乳含钙量高，但是高不代表能够被吸收，牛乳的钙吸收率比母乳要低一些。

母乳对婴儿来说好处非常多，但无法实现母乳喂养时，配方奶粉就成为母乳的替代品。但如何选择奶粉呢？

黑龙江飞鹤乳业有限公司研发经理解庆刚介绍，一款好的适合宝宝的奶粉应该具备以下3个特点：好奶源，好配方，好工艺。

其中，好奶源是看这款奶粉的奶源是否来自专属牧场，是否具备全产业链，好的奶源才能做出好的配方奶粉。

好配方则首先要看配料表。配料表的第一位是不是生牛乳？如果是，就可以判断出这是生牛乳配方。生牛乳的配方更好，它以生牛乳为主原料，再添加其他原辅料混合后，一次喷雾成粉。如配料表第一位不是生牛乳，就是全脂奶粉或脱脂奶粉的配方：企业购回奶粉，再将这些奶粉加水复原成奶液，添加其他原辅料，再次喷雾干燥成粉。它们的区别在于：用生米煮的米饭与超市里买的方便米饭再次加热后的米饭。同时，配料表要“三没有”：没有麦芽糊精，没有玉米糖浆，没有蔗糖。

好工艺需要先观察奶粉的颜色，乳白或乳黄色好，颜色发灰、发暗的不好；再观察颗粒：颗粒松散的好，颗粒细密或成团的就差；最后看奶粉的溶解性：冲调后奶粉溶解性要好。有的奶粉，宝宝喝完后，瓶里会残留很多不溶解的团块，这类奶粉的制作工艺就差。