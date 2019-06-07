齐鲁制药齐普怡（来那度胺）北京上市会召开

6月5日，齐普怡（来那度胺）北京上市会召开。据会上介绍，恶性淋巴瘤是主要起源于身体中的淋巴细胞，包括淋巴结和淋巴结以外组织的恶性肿瘤。淋巴瘤可发生于任何年龄，但以青壮年居多。目前，无痛性、渐进性的淋巴结肿大是淋巴瘤的主要症状，患者往往通过活组织检查确诊。

北京大学肿瘤医院党委书记朱军表示，近20年来，不少新药尤其是针对免疫或靶向药物出现，与基础化疗相结合形成更加精准的治疗方案。目前淋巴瘤的治疗进入了靶向、免疫治疗与化疗等多种手段结合的时代，未来将会为患者提供疗效更好、安全性更高的治疗方案。

会上，北京协和医院血液内科主任、中华医学会血液学分会副主任委员周道斌教授表示，通过药物一致性评价的齐普怡（来那度胺）上市，不仅让患者有了更多用药选择，而且价格更亲民。

首都医科大学附属北京地坛医院I期病房主任郝晓花分享了“齐普怡的创新与一致性评价研究”。并表示，目标就是方向，标准决定质。

“在疗效和安全性得到保证的情况下，价格越低越好。”北京大学肿瘤医院党委书记朱军教授表示，齐普怡上市后，医生将在临床工作中应用、观察，开展上市后的药物应用研究，期待齐普怡能成为患者更好的选择。

关于齐普怡的定价，齐鲁制药集团副总裁、齐鲁制药销售总公司总经理朱益飞做了专门的阐述。他表示，齐普怡的质量几乎与原研药一样，而且生产设备全都是进口的，定价本身可以较高。但是，一是考虑到减轻国家医保压力，二是降低患者的经济负担，齐鲁制药秉承“让老百姓用得起、用得上国产好药”的宗旨，齐普怡定价不足原研药价格的五分之一。齐普怡即将全国供货，他期待说：“齐普怡能进一步提高来那度胺胶囊的用药可及性，惠及更多患者。”