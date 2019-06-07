关注中国宝宝肠道健康 美素佳儿共建新“肠”态关爱计划在沪启动

为应对中国婴幼儿多发的肠道健康问题，美素佳儿于日前发起了“共建新‘肠’态，中国宝宝肠道关爱计划”主题活动。活动中，美素佳儿联合孩子王、爱婴室等母婴零售商，力争为消费者提供更加科学全面的婴幼儿肠道问题一站式解决方案。

皇家菲仕兰全球首席执行官司马翰（Hein Schumacher）表示，皇家菲仕兰一直致力于为全世界提供更好的营养，与会员奶农及荷兰的科研机构有着密切合作，通过不断推陈出新，为全球更多家庭提供更好的产品解决方案。

作为关爱计划发起人，皇家菲仕兰中国区董事长高瑞宏（Rahul Colaco）在发言中指出，美素佳儿始终致力于提供个性化营养。此次启动中国宝宝肠道关爱计划，不仅为中国婴幼儿提供优质的产品，还为中国父母提供全面的指导方案，并与零售合作伙伴、行业专家和跨行业合作伙伴携手共同开展这一旅程。

通过调研搭建问题指导平台

2019年3月，美素佳儿进行了全国范围的消费者调研，数据显示87.5％的婴幼儿患有各种肠道问题。而出席本次活动的大会主席、儿科专家段涛医生指出，婴儿在出生后的数年内，肠道菌群动态发育、建立以及功能发展将会影响人的终生健康。

为此，美素佳儿发起“共建新肠态·中国宝宝肠道关爱计划”，并邀请孩子王COO吴涛、爱婴室副总裁王云、乐友创始人兼CEO胡超、爱婴岛副总裁高勤、丽家宝贝总经理蒋涛作为联合发起人代表，共同为父母搭建科学的一站式问题指导平台。

多方式为新生儿父母普及护理知识

会上，美素佳儿高级市场总监安陈瑾详细介绍了关爱计划的实施计划。美素佳儿已于“5.29世界肠道健康日”成立“消化吸收研究院”，并联合宝宝树发布了《中国宝宝消化吸收蓝皮书》，解读了婴幼儿常见的肠道健康问题，提供了相应指导方案。消化吸收研究院还邀请了国家级科研院所的婴幼儿健康权威专家开设精品课堂，为父母全方位提供科学育儿建议和指导措施。

据了解，今年下半年美素佳儿还会有更多的服务计划落地。除邀请儿保专家团开设专题妈妈班，让消费者有机会和专家团面对面，普及婴幼儿肠道专题百科，教授肠道保健操之外，还将提供4000名顾问，为新生儿父母普及更多的肠道护理知识。此外，美素佳儿还会提供粪便检测服务，为婴幼儿进行肠道菌群检测。

美素佳儿认为，关爱平台的搭建，不仅发挥了专家和一线商家形成的品牌联动效应，还将构建起“多维度战略关爱体系”，为中国父母答疑解惑。