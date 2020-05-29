《中华精准健康传播专家共识》之公民肠道健康行动指南发布

5月29日世界肠道日来临之际，为了进一步提高国人对肠道健康的重视，关注肠道健康。中华医学会科学普及分会、中国健康管理协会健康文化委员会联合人民网·人民健康，组织肠道相关领域专家共同编写，由中华医学会科学普及分会前任主任委员、解放军总医院第三医学中心原急诊科主任博士生导师王立祥教授，中华医学会感染病学分会主任委员、北京大学第一医院感染性疾病科主任兼肝病中心主任王贵强教授领衔颁布《中华精准健康传播专家共识》之公民肠道健康行动指南。

“肠道是人体的重要器官，保护肠道也相当于保护了自己的健康。” 王立祥表示，肠道具有营养吸收、消化、排毒、免疫的功能，但目前国人对肠道功能认知不全面，尤其是对肠道免疫功能了解较少。要普及国人对肠道功能的认知，加强公民对肠道健康维护的意识。《中华精准健康传播专家共识》之公民肠道健康行动指南主要从因“人”制宜、因“地”制宜、因“事”制宜、因“时”制宜、因“器”制宜、因“菌”制宜和因“法”制宜的七个方面，对肠道健康的维护方法进行分享。

《中华精准健康传播专家共识》之公民肠道健康行动指南中表示，儿童、老人、孕妇等不同人群，不同地域原因和饮食习惯、不同肠道菌群微生态、体质以及饮食不节、水土不服、作息不规律等不同生活习惯所造成的肠道问题，需要采取不同的调理办法。由于四季变化、温度差异造成的肠道问题，也需要因时制宜的进行肠道调理。与此同时，常见的高血压、糖尿病、心脑血管等慢性疾病造成的肠道问题以及手术后治疗或肿瘤等重大疾病放化疗所造成的肠道问题，也需要根据心、肺、脑、肝、脾、胃等不同组织器官系统制定具有针对性的肠道卫生健康内容。加强肠道流行性疾病的防控、供给侧严守食品安全底线、提高消费者食品安全意识，进行有针对性及实效性的肠道卫生健康内容宣传。