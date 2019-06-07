宁夏：“医康结合”解决“眼健康”问题
赵倩、马丽娟
日前，宁夏首家低视力专业康复机构——宁夏视觉康复中心正式成立，将通过眼科临床治疗和视障康复训练相结合的方式，解决低视力人群康复和临床医疗不接轨问题，提升全区视障康复服务能力。
低视力是视力残疾的一种，指通过治疗或标准的屈光矫正后仍无法改善的视功能障碍，但通过适配助视器和科学的康复训练等，可以提升和改善患者视觉能力。据了解，宁夏视觉康复中心由宁夏人民医院和宁夏残疾人康复中心合作成立，将通过资源共享，结合医院眼科专家的技术资源优势和康复中心视障训练场地、设备，探索适宜的视觉障碍康复服务模式，实现眼科临床治疗和视障康复训练同步进行，最大限度减轻视觉障碍对患者的危害，预防视力残疾的发生。
宁夏现有7.6万视力残疾人，占残疾人总数的16.4%。据自治区残联副理事长李春林介绍，视觉康复中心将实现双向转诊，开通绿色通道，为有康复需求的患者或有眼科临床就诊需求的患者提供优先接诊、优先进行康复训练等服务，更好地满足视障者的就医和康复需求。(赵倩、马丽娟)
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