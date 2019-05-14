石家庄这些残疾儿童可获得康复救助

石家庄市政府日前印发《石家庄市残疾儿童康复救助实施方案》，进一步做好残疾儿童康复救助、改善残疾儿童康复状况、促进残疾儿童全面发展。

按照方案，到2020年，建立与全面建成小康社会目标相适应的残疾儿童康复救助制度体系，基本实现残疾儿童应救尽救。到2025年，残疾儿童康复救助制度体系更加健全完善，残疾儿童普遍享有基本康复服务。

救助对象主要为符合救助条件的0-6岁肢体、听力、视力、智力残疾和孤独症儿童；部分救助项目扩展到17岁。

救助对象应同时具备以下条件：1.具有石家庄市户籍（居住证）。2.城乡最低生活保障家庭或建档立卡贫困户家庭的残疾儿童和儿童福利机构收留抚养的残疾儿童，残疾孤儿（指领取孤儿基本生活补贴的残疾儿童，下同）、纳入特困人员供养范围的残疾儿童；其他经济困难家庭的残疾儿童。其他经济困难家庭的具体认定办法，由各县（市、区）政府制定。3.诊断明确且有康复训练需求，经定点康复机构评估，具有康复潜力、身体状况稳定，残疾儿童监护人能够按照相关要求配合做好康复救助工作。4.在所申请的康复救助年度1月1日，符合各类救助项目的年龄要求。

根据残疾儿童康复需要，以减轻功能障碍、改善功能状况、增强生活自理和社会参与能力为主要目的，为残疾儿童提供康复训练、手术、辅助器具适配等方面的康复服务。原则上残疾儿童最长可享受不超过3年的康复救助，年度康复训练时间不少于10个月。

各类残疾儿童康复服务项目的救助内容、标准如下：

肢体残疾儿童。为0-16岁符合矫治手术条件的肢体残疾儿童，平均每人补助17200元，其中手术费用补助10000元，术后康复训练费补助6000元，矫形器装配补助1200元。为0-6岁脑瘫残疾儿童每人年补助13200元，其中康复训练费补助12000元，矫形器装配补助1200元。

听力残疾儿童。为1-17岁符合植入人工耳蜗条件的听力残疾儿童，免费提供人工耳蜗产品1套；按平均每人12000元补助手术费；按平均每人14000元补助术后一学年的康复训练费。为0-6岁首次配戴助听器的听力残疾儿童，平均每人补助15600元，其中购置双耳助听器补助2400元，助听器验配补助1200元，配戴后一学年的康复训练费补助12000元。为0-6岁已配戴助听器或植入人工耳蜗的听力残疾儿童，每人年补助康复训练费12000元。

视力残疾儿童。为0-6岁符合配戴助视器条件的低视力残疾儿童，平均每人补助1200元。其中助视器适配补助1000元，视功能训练补助200元。

智力残疾儿童和孤独症儿童。为0-6岁智力残疾儿童和孤独症儿童每人年补助康复训练费12000元。

每年6月1日至8月31日为下一年度救助申请审核时间。残疾儿童监护人向残疾儿童户籍所在地（居住证发放地）的县级残联提出申请；监护人也可委托他人、社会组织、社会救助经办机构等代为申请。申请时应如实提供残疾儿童、监护人（代理人）的身份证明及其他相关材料，填写残疾儿童康复救助项目申请表。（记者 赵晓华）