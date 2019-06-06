防控青少年近视 重视视网膜异常 “双白皮书”在京发布

人民网北京6月6日电 6日，由宝岛眼镜母集团星创视界与AI科技企业Airdoc主办的“6·6爱眼日近视防控研讨暨近视、视网膜健康双白皮书发布会”在京举行。会上，针对当前我国的近视和视网膜病变两大眼健康问题，发布了《青少年视力发展影响因素白皮书》和《2018-2019年中国视网膜健康调研报告》。

人民健康副总经理董雪松（左三），北京协和医院主任医师赵家良（右三）和星创视界、Airdoc企业高层等与会嘉宾合影

据世界卫生组织的研究报告显示，目前我国近视患者达6亿,青少年近视率居世界第一。更有业内人士指出，近年来我国视网膜发病率不断上升，其中高度近视视网膜病变、视网膜脱离和老年性黄斑变性、糖尿病性视网膜病变高发。近视和视网膜病变问题已严重影响我国国民的日常生活，亟需得到进一步解决。

北京协和医院主任医师、教授、博士生导师、国际眼科科学院院士和副主席赵家良

“到目前为止，经调查发现，在我国盲和视觉损伤的主要原因是白内障和视网膜疾病。而除此之外，另一个引起视力损伤的原因就是屈光不正。对于儿童来说，屈光不正的后果一是没有得到屈光矫正，二是造成高度近视。在高度近视中，白内障患病率比普通人高3.3倍。原发性开角型青光眼的患病率要比普通人高40.4倍。此外，还容易发生视网膜的周边部变形。”北京协和医院主任医师、教授、博士生导师、国际眼科科学院院士和副主席赵家良指出，在现有检查方式中，视网膜通过照相检查，可发现多种疾病，甚至可以通过视网膜改变，从而提升对全身健康的重视。

赵家良进一步指出，如今提到的眼健康包括三方面含义：一是防盲致盲；二是现有医学手段虽不能帮助一些已产生视觉损伤的患者恢复视力，但可通过康复治疗使他们利用残余的视力适应生活、适应社会；三是让所有需要眼睛保健的人都能得到眼睛保健，做到看得清、看得好、看得舒服。

作为本次活动的支持单位，人民健康副总经理董雪松表示，人民健康作为人民日报社人民网面向大健康领域打造的重要平台，于今年3月和Airdoc、星创视界共同启动了“360度近视防控项目走进校园计划”。这一计划通过发挥各方优势，搭建了针对儿童青少年的360度近视防控体系并举办多场活动，为中小学生进行了全面深入的视力筛查、视力预测、科学干预和科普宣传工作，得到了社会各界的关注和好评。今后，在传播眼保健理念、普及爱眼知识方面，人民健康还会开展更多工作。

星创视界（宝岛眼镜）董事长王智民

由Airdoc合伙人刘澎公布的《青少年视力发展影响因素白皮书》显示，当前我国儿童青少年近视问题越发严重，经过对 61423 名学生的调研发现，当前儿童青少年近视率高达53%，男、女生近视率分别为49%和56%；儿童视力从6岁开始出现下滑，近视度数会随着年龄增长而增加。“白皮书”从孩子每天的户外活动时间、近距离用眼时间、平时生活和学习过程、不良的眼睛行为习惯及父母遗传、夜间照明等多角度，对孩子近视的影响程度进行了分析。

Airdoc创始人张大磊

星创视界首席专业官连捷对《2018-2019年中国视网膜健康调研报告》进行了解读。《2018-2019年中国视网膜健康调研报告》指出，随着人的年龄增长，视网膜异常的发生率也会增加。年龄每增加5岁，30岁后视网膜异常的风险会增加5%至6%；40岁后视网膜异常风险大约会提升10%。我国6大地区常见视网膜异常体征发生频率排序基本相同，玻璃膜疣、黄斑变性、视网膜动脉弹性减弱（疑似高血压眼底异常）位居前三位。其中，玻璃膜疣与黄斑变性达到总异常体征占比的50%以上；视网膜异常年轻化趋势明显，体征发生率与性别无明显关系。

此外，星创视界董事长王智民与Airdoc创始人张大磊还介绍了双方在视网膜筛查、近视防控方面的合作。在王智民看来，纵观星创视界进入中国内地市场20余年发展，目前面临提升老百姓对视力健康的认知和验光师数量不足两大挑战。他特别呼吁，国家现在极其注重儿童视力健康，但这是一个长期呵护的过程，应在立法层面鼓励验光师专业的培育，拥有庞大的视光师和眼科医生队伍，才能面对我国日益严峻的视力健康问题。张大磊认为，目前在眼健康生态的搭建上，存在视网膜疾病高发、影响近视发展因素众多、近视的预测和防控个体化差异大等问题，Airdoc已经通过人工智能找到有效改善办法。双方希望通过今后的合作，充分发挥AI作用，既能让我国国民正确认识到视力健康的重要性，还能通过快速、科学、便捷的筛查手段保护视力，或者得到有效治疗。