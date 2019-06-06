一根“针”解决“封喉”肿瘤

“有好几个晚上都差点憋死。”近日，面色蜡黄、上气不接下气的患者李大爷对四川省肿瘤医院超声医学中心主任卢漫说。看着CT片，卢漫眉头皱起了：右侧叶巨大的甲状腺癌，约鸡蛋大小的肿瘤包绕气管生长，已经压迫和侵犯气管和食道，气管已经被肿瘤压缩了60%～70%。病情发展下去，气管就要被封闭了。

头颈外科医生通过患者检查报告判断已是甲状腺癌晚期，癌肿侵犯气管及食管，并且身体情况很差，单纯手术难以达到根治目的。与卢漫讨论行微波消融减瘤术，待肿瘤缩小后，再寻找手术机会。

对于不能手术及放化疗的头颈部巨大恶性肿瘤，卢漫团队已有较丰富的经验，在超声可视化引导下，避开颈部丰富的神经及血管，将一根“针”插到肿瘤内，用“热”把肿瘤杀死。这种姑息的消融治疗，可以减轻患者的疼痛和压迫症状，提高生活质量，延长生存时间。

但患者情况非常特殊，肿瘤紧贴气管和颈总动脉，不能分离。消融过程中的出血、术后的水肿炎症，随时会导致气管进一步受压。“封喉”随时可能出现。

卢漫首先向头颈外科主任王少新请教，又与肿瘤急诊主任王久惠及团队讨论患者术后的治疗及护理。心中有数后，卢漫团队反复讨论消融方案，以及术中可能的风险应急对策。

近日，患者在内镜中心行气管支架安置。次日，为减轻患者疼痛，卢漫先在超声引导下进行颈神经丛阻滞，然后将消融针在超声引导下准确进入肿瘤内后，用移动消融法进行肿瘤杀灭。现场所有的人都静静看着显示屏：原来肿瘤内丰富的血流很快就消失了，肿瘤被热凝固坏死了，几乎没有出血，而气管完好无损。患者立即感到出气顺畅了，呼吸困难明显改善。术后，患者安全度过危险期，不到一周即出院。

卢漫说，这一头颈部巨大恶性肿瘤消融治疗手术在四川省属首例。该手术具有以下几个特色，第一消融前行气管支架安置，避免术中出血和术后水肿压迫气管；第二对于不能手术、放化疗的恶性肿瘤，该方法具有可视、微创、反复操作等优点。（通讯员 谢芳 特约记者 李岳冰）